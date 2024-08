‘Hoffenheim heeft veelbesproken Mislintat-aankoop van Ajax op de korrel’

staat in de belangstelling van het Duitse TSG Hoffenheim, weet Kicker te melden. De 21-jarige Deen wordt bij de Duitse Bundesliga-club als een van de kandidaten om de rechtsbackpositie te versterken.

Gaaei maakte vorig jaar in de zomerse transferwindow voor zo’n 4,5 miljoen euro de overstap van het Deense Viborg naar Ajax. De aankoop van toenmalig technisch directeur Sven Mislintat heeft in Amsterdam nog geen denderende indruk achter kunnen laten, al was de jonge Deen wel beslissend in de penaltyreeks in de derde voorronde van de Europa League tegen Panathinaikos.

Toch heeft de jongeling genoeg weten te imponeren om de interesse van Hoffenheim te wekken. De Duitse club is op zoek naar extra rechtsback omdat het met de 32-jarige Pavel Kaderabek slechts over een rechtervleugelverdediger beschikt. Hoffenheim eindigde afgelopen seizoen op een zevende plaats in de Bundesliga en mag daardoor de Europa League in. Met het oog op het dubbele programma vanaf eind september willen de Duitsers graag versterking op die positie.

Gaaei kende bij Ajax een allerminst gelukkig eerst seizoen. De 21-jarige rechtsback werd afgelopen seizoen tot tweemaal toe al voor rust gewisseld bij de Amsterdammers. Eerst slachtofferde Maurice Steijn de verdediger na een gigantische blunder tegen Feyenoord, waarna John van 't Schip Gaaei tegen AZ voor de thee van het veld haalde.

De jongeling kreeg een storm aan kritiek, ook op social media, waarna hij besloot om zijn Instagram te verwijderen. Aan het einde van het seizoen herpakte Gaaei zich en speelde hij enkele goede wedstrijden. Hoewel de verdediger het dit seizoen voornamelijk met invalbeurten moet doen, lijkt hij deze lijn wel door te trekken. Zo was Gaaei afgelopen donderdag samen met doelman Remko Pasveer de grote held door in de 34 penalty's durende strafschoppenserie tweemaal raak te schieten, waarvan de laatste de beslissende was.

