Eén hatelijk bericht kwam keihard binnen bij Anton Gaaei na Klassieker

De eerste Klassieker kan voor spelers een hoogtepunt zijn in hun carrière, maar voor werd het een wedstrijd om snel te vergeten. De rechtsback van Ajax speelde een negatieve hoofdrol bij de eerste twee doelpunten van Feyenoord. In gesprek met het Deense Bold blikt hij terug op het duel, dat verspreid werd over twee dagen en met 0-4 werd verloren. Hij vertelt dat een hatelijke reactie, van iemand die vindt dat Gaaei het Ajax-shirt onwaardig is, hard aankwam.

Gaaei liet zich eerst simpel van de bal zetten door Quinten Timber, die met een listig passje Santiago Giménez in staat stelde de 0-1 binnen te schieten. Een kleine tien minuten later ging Gaaei nóg lelijker in de fout. De Deen trapte de bal horizontaal over het veld in de voeten van Giménez, die met een simpele voetbeweging Jorrel Hato het bos instuurde en ook de 0-2 voor zijn rekening nam. Ajax-trainer Maurice Steijn besloot niet lang daarna Gaaei naar de kant te halen. Hij werd vervangen door Devyne Rensch.

Artikel gaat verder onder video

“Het was de grootste wedstrijd in mijn carrière, de grootste wedstrijd in Nederland. Ik keek er zó naar uit, helemaal toen ik hoorde dat ik een basisplek zou krijgen”, vertelt de twintigjarige Gaaei, die afgelopen zomer overkwam van Viborg FF. “Maar door één grote fout, en doordat ik ook betrokken was bij de eerste goal, is alles verpest.” Het verloren duel met Timber beschouwt hij niet als een enorme fout. “Ik was uit balans en toen kreeg ik een schouderduw. Idealiter had ik gewoon met hem mee moeten rennen... Ik had niet het gevoel dat het doelpunt honderd procent door mij kwam, maar het was natuurlijk wel slecht van me.”

Daarna wilde Gaaei de draad oppakken, maar zijn mislukte breedtepass bracht Ajax in nog grotere problemen. “De bal stuiterde toen ik ‘m ontving en ik raakte ‘m niet zoals ik wilde. Ik wilde de keeper aanspelen, want ons is verteld dat we balbezit moeten houden. Het was absoluut niet leuk dat het zo misging. Ik ben altijd heel zelfkritisch en wil altijd het maximale presteren. Het was ondraaglijk om zo'n grote fout te maken in zo'n grote wedstrijd met zoveel toeschouwers. Mijn familie en vriendin zaten ook in het stadion. Het was echt niet grappig.”

© ProShots

Gaaei snapt dat Steijn ervoor koos hem naar de kant te halen in de 31ste minuut. “Hij heeft tegen mij gezegd dat hij het deed om mij te beschermen. Hij haalde me naar de kant zodat ik niet nog een fout zou maken.” De zomeraankoop merkte dat zijn fout bij de 0-2 veel mt hem deed. “Ik trilde bijna. Dat gevoel heb ik nooit eerder ervaren. Mijn mond was helemaal droog en vanbinnen had ik een heel ellendig gevoel. Ik ben nog nooit zo door de ondergrens gezakt, en dan gebeurt het in de grootste wedstrijd van mijn carrière.”

Na de wedstrijd besloot Gaaei op sociale media te kijken wat voor berichten hij binnenkreeg. Dat was een fout, weet hij achteraf. “Misschien is het stom, maar ik heb ernaar gekeken. Er waren veel berichten, waaronder ook positieve. Maar er was ook iemand die schreef dat ik dit shirt nooit meer aan mocht doen. Dat is niet leuk, ik ben ook maar een gewoon mens. Helaas gebeurt dit soort dingen en krijgen andere spelers waarschijnlijk ook zulke berichten.“

Gaaei kreeg tegelijkertijd een bericht van bondscoach Steffen Højer van Denemarken Onder 21, die hem steunde. “Dat betekent veel voor me. De stap naar Ajax is groot, maar er zijn nog mensen die in me geloven, onder wie hij. Het belangrijkste is dat ik geloof in mezelf en dat doe ik honderd procent. Het betekent ook veel voor me dat de club, mijn teamgenoten, de fans en mijn familie in mij geloven. Ik heb ook geleerd dat ik niet meer op social media moet zitten als zoiets gebeurt.