Vreselijk nieuws voor Oranje: Koeman ziet vaste waarde na 22 minuten uitvallen met blessure

is zaterdagmiddag geblesseerd uitgevallen tijdens de uitwedstrijd van Manchester City bij Fulham. De linkercentrale verdediger moest na 22 minuten het veld verlaten en gewisseld worden voor Kyle Walker. Het lijkt erop dat de Nederlander last heeft van zijn rechtervoet.

Het is vooralsnog niet duidelijk wat de exacte klachten van Aké zijn en wat de ernst is van de blessure. In eerste instantie probeerde de Nederlander zijn klachten er nog uit te lopen. Later trapte de verdediger de bal alsnog zelf uit om zich te laten wisselen. De timing van het kwetsuur is ongetwijfeld niet gewenst met het oog op het EK. Het eindtoernooi start over ruim een maand en Aké is een vaste kracht in het elftal van Ronald Koeman.

Artikel gaat verder onder video

City stond op dat moment al met 0-1 voor op bezoek bij Fulham door een mooie goal van Josko Gvardiol. Met een overwinning neemt de ploeg van Pep Guardiola de koppositie in de Premier League over van Arsenal. Het verschil in punten wordt dan twee, met nog twee wedstrijden voor de boeg.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Oranje moet op laatste moment rekening houden met afvaller voor EK

Het Nederlands elftal moet er rekening mee houden dat Sipke Hulshoff niet meegaat naar het EK van aankomende zomer in Duitsland.