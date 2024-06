Hilariteit bij rivaliserende fans om pijnlijk fragment voor Ajax in Jeugdjournaal

Een pijnlijk moment voor de supporters van Ajax in het jeugdjournaal van maandagavond. In een fragment over de promotie van NAC naar de Eredivisie worden de beste clubs van Nederland genoemd, maar daar zitten de Amsterdammers niet tussen.

“Het is niet gek dat de fans van NAC zo blij zijn, want hun club gaat na vijf jaar voetballen in de Eerste Divisie nu naar de Eredivisie”, klinkt het in het fragment in het NOS Jeugdjournaal. “Dan mogen ze dus spelen tegen de beste clubs van het land, zoals PSV, Feyenoord en FC Twente.”

Ajax wordt in het fragment niet genoemd als één van de beste clubs van Nederland, wat op social media tot veel hilariteit bij supporters van andere clubs leidt. “Dit is schitterend”, schrijft een gebruiker op X. Een ander vindt er “geen woord aan gelogen”.

Enkele Ajax-fans kunnen het fragment wat minder waarderen. “Wat een prutsers bij het Jeugdjournaal”, schrijft een fan. “Hahaha Ajax slecht. Het Nederlands voetbal zou niet eens relevant zijn zonder Ajax”, zegt een ander.

