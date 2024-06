Oostenrijker denkt aan niet-reglementaire manier om Simons uit te schakelen

verwacht dat wel eens een beslissende rol zou kunnen hebben tegen Oostenrijk, waardoor hij zijn ploeggenoot bij RB Leipzig van te voren wil neutraliseren. De manier waarop hij dat wil doen is echter niet binnen de regels.

Tijdens een persconferentie wordt Baumgartner gevraagd hoe Oostenrijk Simons moet gaan afstoppen. Daar reageert Baumgartner op met een knipoog. "Ik heb onze conditietrainer Patrick Eibenberger (ook werkzaam bij RB Leipzig, red.) al gevraagd om Xavi knock-out te slaan". De beide internationals spelen samen bij de Duitse club.

Wat echter niet werd benoemd, is dat de aanvaller van Oranje nog niet echt zijn stempel heeft kunnen drukken in het shirt van het Nederlands elftal. De 21-jarige Simons scoorde dit seizoen acht keer in 32 Bundesliga-wedstrijden voor Leipzig en gaf daarin dertien assists, maar kwam in dertien interlands nog niet tot scoren of tot een beslissende pass. Simons gaf al eerder aan dat dit aan hem knaagde.

Baumgartner sprak verder over de kansen van Oostenrijk in groep D. "We zijn zeker geen favoriet, maar we zijn wel bewust van onze kwaliteiten. Als we ons verstoppen, verliezen we zeker. We moeten moedig zijn: we staan er beter op dan tijdens het EK van drie jaar geleden." Op 25 juni spelen Nederland en Oostenrijk tegen elkaar.

