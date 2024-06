'FC Barcelona bereikt akkoord en haalt voormalig Ajax-verdediger terug naar Spanje'

Heiko Westermann gaat met ingang van volgend seizoen aan de slag bij FC Barcelona. De voormalig verdediger van onder meer HSV en Ajax heeft met de nummer twee van het afgelopen seizoen in Spanje een akkoord bereikt over een functie in de technische staf van de nieuwe hoofdtrainer Hans-Dieter Flick. Westermann moet de kersverse oefenmeester van FC Barcelona vooral gaan helpen met de Spaanse taal.

In Nederland kennen we Westermann voornamelijk van zijn periode bij Ajax. De Amsterdammers namen hem in de zomer van 2016 transfervrij over van Real Betis. Het huwelijk tussen Ajax en Westermann zou uiteindelijk niet langer dan een jaar duren. Na slechts acht wedstrijden in Ajax 1 vertrok hij naar Austria Wien. Daar zette hij in 2018 een punt achter zijn spelersloopbaan. Westermann ging zich vervolgens richten op het trainersvak. Hij was in Düsseldorf werkzaam als assistent in de jeugdopleiding en ging in 2019 aan de slag bij de Duitse voetbalbond. De voormalig verdediger trad in de daaropvolgende jaren in dienst als assistent bij de Onder-15, -16, -17, -18 én -19.

Westermann staat nu dus voor een terugkeer naar Spanje, waar hij als speler actief was voor Real Betis. Volgens Marca hebben FC Barcelona en Westermann een akkoord bereikt over een functie in de technische staf van Flick, die onlangs werd gepresenteerd als opvolger van Xavi Hernández. Daarmee is de technische staf van Flick compleet. De voormalig hoofdtrainer van Bayern München zou in Barcelona sowieso al geassisteerd worden door Toni Tapalovic en Marcus Sorg en krijgt nu dus ook gezelschap van Westermann. Flick en Westermann hebben elkaar ontmoet tijdens hun werkzaamheden bij de DFB.

Volgens Marca gaat Westermann bij FC Barcelona vooral aan de slag met het verdedigende aspect. Daarnaast moet hij zijn landgenoot Flick op weg helpen met de Spaanse taal. Flick zou al een tijdje bezig zijn de taal onder de knie te krijgen, maar zou nog niet in staat zijn een vloeiend gesprek te voeren. Westermann kent de Spaanse taal dankzij zijn periode bij Real Betis goed en voor hem zal bij FC Barcelona daarom een belangrijke rol zijn weggelegd in de communicatie met de spelers.

Hansi Flick's staff is now complete. An agreement with Heiko Westermann has been reached. He will become his third assistant along with Tapalovic and Sorg.



— @marca pic.twitter.com/4QMJgdXTES — Barça Universal (@BarcaUniversal) June 4, 2024

