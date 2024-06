Oostenrijk toont drie weken voor duel met Oranje vooral in de eerste helft z'n klasse tegen Servië

Oostenrijk heeft dinsdagavond vertrouwen getankt in de aanloop naar de start van het Europees Kampioenschap in Duitsland. De formatie van bondscoach Ralf Rangnick won op eigen veld met 2-1 van Servië. Oostenrijk, op 25 juni de tegenstander van het Nederlands elftal, maakte vooral in de eerste helft een sterke indruk.

Oostenrijk verkeert al maanden in uitstekende vorm en dat is met het EK in Duitsland voor de deur natuurlijk erg lekker voor Rangnick en zijn manschappen. De Oostenrijkers boekten in maart nog overtuigende oefenzeges op Slowakije (0-2) en Turkije (6-1) en schoten dinsdagavond uit de startblokken tegen Servië. De score had al binnen een paar minuten geopend kunnen worden. Christoph Baumgartner leek in de zestien van zijn sokken te worden gelopen, maar de scheidsrechter wilde van niets weten: geen strafschop.

Een paar minuten later was het alsnog raak voor Oostenrijk, waar voormalig Ajax-spelers Maximilian Wöber en Florian Grillitsch een basisplaats hadden. Patrick Wimmer schoot raak in de verre hoek en opende daarmee al na tien minuten de score. Drie minuten later was het opnieuw raak. Oostenrijk heroverde rond de middenlijn de bal en de Servische achterhoede stond volledig uit positie. Grillitsch stak Baumgartner weg en de aanvallende middenvelder zette de Servische doelman op het verkeerde been. Servië werd omvergeblazen en moest vrezen voor een afstraffing, maar kwam gaandeweg de eerste helft al wat beter in de wedstrijd.

Dusan Tadic, de voormalig Ajax-captain, kreeg dé kans om het verschil terug te brengen tot één. Hij schoot de bal echter langs de verkeerde kant van de paal. Servië kwam tien minuten voor de pauze alsnog terug in de wedstrijd. Strahinja Pavlovic kopte raak en bracht de stand daarmee terug tot 2-1. Grillitsch werd vlak voor rust uit voorzorg naar de kant gehaald. De middenvelder van Hoffenheim nam in de tweede helft met een verpakt hoofd plaats op de bank. Ook Marko Arnautovic, de oud-aanvaller van FC Twente, werd gewisseld. Hij zag Servië in de tweede helft sterker worden, zonder écht grote kansen te creëren.

In het tweede bedrijf werd er door beide bondscoaches nog flink gewisseld, waardoor het tempo uit de wedstrijd ging en het niveau ook minder werd. Andreas Weimann kreeg nog de kans om het duel in het slot te gooien, maar had teveel tijd nodig. Oostenrijk hield de voorsprong desondanks vast en boekt dertien dagen voor de eerste EK-wedstrijd tegen Frankrijk dus een fijne zege. De Oostenrijkers, in de groepsfase de derde tegenstander van Oranje, oefenen komende zaterdag nog tegen Zwitserland.

