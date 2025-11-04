Vreselijk nieuws uit Servië. Tijdens de wedstrijd tussen Mladost Lucani en FK Radnicki 1923 op het hoogste niveau in Servië kreeg FK Radnicki-trainer Mladen Zizovic (45) een hartaanval, waaraan hij uiteindelijk is overleden.

Bij een 0-2 voorsprong voor FK Radnicki werd na 22 minuten het spel stilgelegd vanwege een medische noodsituatie. Zizovic werd getroffen door een hartaanval, waarna het medische team heeft geprobeerd om hem te reanimeren. De reanimatiepogingen hielpen niet, waardoor Zizovic met spoed naar het ziekenhuis werd overgebracht. Onderweg naar het ziekenhuis overleed de trainer aan de gevolgen van de hartaanval.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel de wedstrijd aanvankelijk werd hervat nadat Zizovic in de ambulance had plaatsgenomen, daar werd deze alsnog definitief gestaakt toen het overlijden van de trainer bekend werd. Spelers en trainers barstten op het veld in tranen uit en omhelsden elkaar.

'De Servische voetbalbond heeft met groot verdriet en ongeloof het nieuws ontvangen van het plotselinge overlijden van trainer Mladen Zizovic van FK Radnički 1923", aldus de Servische bond in een verklaring. "Hij overleed tijdens de wedstrijd van de Servische Super League tussen Mladost en Radnicki 1923 in Lucani. Zijn vroegtijdige vertrek is een enorm verlies voor de hele voetbalwereld."