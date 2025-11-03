Zaakwaarnemer bedreigt Premier League-voetballer met vuurwapen

De Engelse voetbalwereld is opgeschrikt door een alarmerend incident. Een zaakwaarnemer is gearresteerd na het bedreiging van een Premier League-voetballer met een vuurwapen.

Het incident zou hebben plaatsgevonden op 6 september in Londen. De naam van de voetballer is om juridische redenen niet bekend, alleen dat het gaat om een twintiger die actief is in de Premier League.

De bedreiging vond plaats in de late avonduren, toen de politie om 23:14 uur melding kreeg dat een man met een vuurwapen was bedreigd. De speler heeft het incident ervaren als 'verschrikkelijk', aldus de BBC. Zijn club is op de hoogte van het voorval en biedt ondersteuning aan de speler.

Agent bedreigt speler en andere man

Naast de bedreiging van de voetballer, zou de verdachte ook een andere man hebben afgeperst en bedreigd. Bij beide incidenten zijn geen gewonden gevallen. De zaakwaarnemer, een 31-jarige man, werd op 8 september gearresteerd op verdenking van wapenbezit met de intentie om te bedreigen, afpersing en rijden zonder rijbewijs. Hij is inmiddels op borgtocht vrijgelaten terwijl het onderzoek van de Metropolitan Police voortduurt.