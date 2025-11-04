Mario Balotelli héél blij met ontslag Patrick Vieira: 'Karma is een bitch'

was dinsdag heel erg blij toen hij merkte dat Patrick Vieira was ontslagen bij Genoa. De Franse voetballegende boekte met de Serie A-club nog geen overwinning dit seizoen en is uit zijn positie verheven.

Balotelli werkte in Nice samen met Vieira, maar dat ging niet van een leien dakje. De twee konden uiteindelijk niet meer met elkaar door een deur en de Italiaanse spits besloot te vertrekken. Opvallend is dat Balotelli vorig seizoen nog 56 minuten speelde bij Genoa, vlak voordat Vieira werd aangesteld. Vervolgens raakte Balotelli uit beeld. Maar na het vertrek van de markante voetballer zijn de resultaten alleen maar achteruit gegaan: Genoa staat laatste in de Serie A.

Via zijn Instagram-account haalt Balotelli zijn gram. "Nu kan Genoa zich eindelijk richten op mensen die echt van de sfeer, de fans en het logo houden, en die er diep van overtuigd zijn dat Genoa het verdient om aan de top te staan", stelt Super Mario.

Balotelli vindt dat Vieira het absoluut niet beter heeft gedaan dan de vorige trainer, Alberto Gilardino. "Het geweldige werk dat Gilardino en Zangrillo (voormalig president van de club) hebben verricht, is niet voor niets geweest”, stelt Balotelli. "Dat werk werd echter egoïstisch en slecht uitgebuit door hun opvolgers, die misbruik maakten van wat zij met hard werken, respect en passie hadden opgebouwd. Zonder dat zij de waarde daarvan echt te begrepen.” Balotelli sluit af met een oneliner. "Karma is een bitch. God ziet alles en regelt de rest.” De spits heeft deze verhalen op Instagram wel in de loop van maandag verwijderd.