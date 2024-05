Foppe de Haan geeft ideale Oranje-opstelling prijs: 'Deze drie middenvelders zou ik thuislaten'

Nog drie weken, dan begint het Nederlands elftal met een groepswedstrijd tegen Polen aan het Europees Kampioenschap in Duitsland. Voor het zover is maakt bondscoach Ronald Koeman reeds komende woensdag (29 mei) zijn definitieve selectie bekend. Foppe de Haan, die komende zomer voor FCUpdate als analist zal optreden rond het eindtoernooi, laat alvast zijn licht schijnen over de spelers die wat hem betreft thuis mogen blijven én zet zijn ideale opstelling voor ons op het bord.

De Haan was in totaal liefst vijftien jaar hoofdtrainer van sc Heerenveen, waarmee hij nog altijd de langstzittende trainer in de geschiedenis van het betaald voetbal in Nederland is. Na zijn afzwaaien in het Abe Lenstra Stadion ging de inmiddels 80-jarige Fries aan de slag als bondscoach van Jong Oranje, dat hij zowel in 2006 als 2007 naar de Europese titel leidde en waarmee hij in 2008 actief was op de Olympische Spelen in Peking. Daarnaast was hij in 2017 als assistent van bondscoach Sarina Wiegman betrokken bij de EK-winst van de Oranje Leeuwinnen.

Afvallers

Uit de 30-koppige voorselectie moet bondscoach Koeman nog vier spelers laten afvallen voor de start van het eindtoernooi, waarop het keurkorps uit 26 spelers mag bestaan. De Haan zou drie keepers meenemen en kiest ervoor om Sparta-doelman Nick Olij thuis te laten. Daarnaast zou hij drie middenvelders passeren: Ryan Gravenberch, Georginio Wijnaldum en de momenteel geblesseerde Marten de Roon.

Het systeem

De Haan verwacht dat Koeman in Duitsland zal vasthouden aan het systeem met drie centrale verdedigers waarin Oranje de afgelopen interlandperiodes in actie kwam. Is de Fries een liefhebber van een dergelijk systeem? "Nee, ik hou daar niet zo van. Ik hou van 4-3-3, of een combinatie daarvan. Dat je met één diepe spits speelt en drie erachter. Of met drie achterin, afhankelijk van de tegenpartij." De huidige formatie leidt wat De Haan betreft vooral achterin tot een probleem: "Dan moet je wel de breedte van het veld bespelen." Voordeel is weer dat de wingbacks van zijn keuze, Daley Blind op links en Denzel Dumfries op rechts, juist uitstekend tot hun recht komen in het huidige systeem.

De opstelling

Koeman zou er verstandig aan doen zo snel mogelijk duidelijk te maken wie er als eerste keeper aan het EK mag beginnen, zegt De Haan. "Het hangt er helemaal vanaf hoe het op de training gaat, wat de keeperstrainer vindt en van de oefenwedstrijdjes die komen. Maar je moet wel duidelijk zijn, je moet wel kiezen. Je moet naar die oefenwedstrijden toe een keuze maken." Hoewel De Haan in eerste instantie neigt naar Justin Bijlow, hakt hij uiteindelijk de knoop door en kiest hij voor Bart Verbruggen: "Ik vond hem heel aardig tegen Duitsland. Eén foutje in de opbouw, maar voor de rest vond ik hem goed. En hij heeft lengte", zegt de oud-trainer over de sluitpost van Brighton & Hove Albion.

Centraal achterin kiest De Haan resoluut voor het Premier League-duo Nathan Aké en Virgil van Dijk. Als derde centrale verdediger valt de keuze op Matthijs de Ligt: "Die vond ik bij Bayern steengoed spelen laatst, in de Champions League." Als belangrijkste alternatief voor het drietal wordt Micky van de Ven aangemerkt: "Die kan hier ook moeiteloos spelen, je hebt hier zoveel kwaliteit." Als linkerwingback kiest De Haan tóch weer voor Daley Blind: "Ik vind hem aan de bal gewoon goed, hij heeft een goed overzicht en een mooie voorzet, dat hebben we ook nodig." Achter de 106-voudig international ziet De Haan een prima alternatief in Ian Maatsen: "Die is hartstikkene jong, heeft een ongelooflijke drive en klapt erop enzo. Dus die kan, als het nodig is, wel extra dynamiek brengen. Maar Blind kan beter voetballen, vind ik. Hij heeft rust en een goed overzicht, maar de ruimte om hem heen moet niet te groot worden." Op rechts krijgt Denzel Dumfries de voorkeur boven Jeremie Frimpong, die dit seizoen namens Bayer Leverkusen zowel qua doelpunten als qua assists in de dubbele cijfers eindigde. "Dumfries heeft bij Heerenveen gespeeld, hè?", grapt De Haan.

Dan naar het middenveld. Frenkie de Jong, mits fit, is de eerste naam die op het wedstrijdformulier belandt, als het aan De Haan ligt. "Ik weet niet hoe hij eruit komt, maar met Joey Veerman heb je een fantastisch alternatief." De Volendamse PSV-middenvelder zou eventueel ook mét De Jong en AC Milan-speler Tijjani Reijnders op het middenveld kunnen spelen. "Die heeft een geweldig loopvermogen en kan ook goed voetballen. Dan heb je een middenveld waar zóveel voetbal in zit, dan moet je lef hebben om dat te doen. Vaak denken trainers: 'Er moet wel iemand bij die ballen afpakt', maar volgens mij kan Frenkie prima ballen afpakken en Reijnders ook. En van Veerman zeggen ze van niet, maar bij PSV heeft hij het afgelopen halfjaar zéker laten zien dat hij niemand meer laat lopen." Uiteindelijk sneuvelt Veerman tóch in de ideale basiself van De Haan, want Xavi Simons krijgt de voorkeur als meest vooruitgeschoven middenvelder.

Voorin kiest De Haan zonder twijfel voor Memphis Depay, die ondanks zijn door blessureleed gekenmerkte seizoen bij Atlético Madrid nog altijd de eerste spits is in het Nederlands elftal. Daarnaast mag ook Cody Gakpo rekenen op een basisplaats, als De Haan het voor het zeggen zou hebben. "Gakpo en Blind passen goed bij elkaar", motiveert hij de keuze voor de aanvaller van Liverpool, die op papier een beetje vanaf de linkerflank zal komen te spelen en dus veel met de Girona-verdediger te maken zal krijgen.

Bekijk de video waarin Foppe de Haan zijn Oranje-selectie samenstelt en zijn ideale opstelling maakt in de player hieronder, óf op het Youtube-kanaal van FCUpdate.

