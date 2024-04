Achtvoudig international hoorde niets van Koeman: 'Maar heb Oranje en EK niet uit mijn hoofd gezet'

Bondscoach Ronald Koeman heeft geen contact gezocht met Feyenoorder , die vanwege de knieblessure die hij opliep in de halve finale van de KNVB Beker tegen FC Groningen ontbrak tijdens de voorbije interlandperiode. Toch heeft de aanvallende middenvelder het Nederlands elftal én het EK van komende zomer nog niet uit het hoofd gezet.

Stengs moest de strijd tegen de Groningers, op 29 februari, vlak voor tijd staken na een pittige ingreep van verdediger Marvin Peersman. Even werd gevreesd voor een nieuwe kwetsuur aan zijn kruisband, waardoor hij in zijn AZ-periode al eens vijftien maanden uit de roulatie was. Het valt echter enorm mee: Stengs vierde vorige week tegen FC Utrecht (4-2 winst) als invaller zijn rentree in het elftal van Arne Slot en had donderdag in Volendam (0-0) zelfs weer een basisplaats, al werd hij na ruim een uur spelen naar de kant gehaald.

Kwalijk nemen doet hij het Peersman dan ook niet meer, zegt Stengs in gesprek met Voetbal International: "Hij heeft zijn excuses aangeboden en daarmee is voor mij de kous af. Ik ben vooral blij dat ik zo snel weer terug ben en tegelijkertijd kan ik het ook zien als een soort test: blijkbaar is mijn knie zó sterk, dat ik zulke overtredingen kan weerstaan." Wat wel vervelend was: een dag na zijn uitvallen, op 1 maart, maakte Koeman zijn voorselectie voor de oefenduels met Schotland en Duitsland bekend. "Ik raakte een dag voordat de voorselectie bekend werd gemaakt geblesseerd, dacht ik. Dus logisch natuurlijk dat mijn naam er niet in voorkwam", blikt Stengs terug.

Stengs maakte tijdens de voorgaande interlandperiode, na een absentie van tweeënhalf jaar, juist zijn rentree in Oranje en scoorde direct drie keer in het EK-kwalificatieduel bij Gibraltar, waarin voor beide landen niets meer op het spel stond. Koeman liet na de kwetsuur niets van zich horen: "Ik heb geen contact gehad met de bondscoach, maar dat betekent niet dat ik Oranje en het EK uit mijn hoofd heb gezet", zegt de Feyenoorder. "Maar de bondscoach hoeft me niet te bellen, hoor. Hij zal wel van Sipke Hulshof hebben vernomen hoe het zit. Ik focus me op mezelf, om ervoor te zorgen dat ik fit ben en blijf." Hulshof fungeert als assistent-trainer bij zowel Feyenoord als het Nederlands elftal.

