Koeman moet rekening houden met nieuwe domper: ‘Komt misschien iets te vroeg’

moet de eerste ontmoeting tussen Bayern München en Real Madrid in de halve finale van de Champions League mogelijk aan zich voorbij laten gaan. De Nederlander moest zich zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Eintracht Frankfurt na de eerste helft laten vervangen. Thomas Tuchel vreest dat het eerste treffen met Real Madrid te vroeg komt voor de verdediger. Een domper voor Ronald Koeman, die De Ligt maar wat graag op dat niveau in actie had willen zien.

De voormalig Ajacied had op 26 maart een basisplaats in de oefeninterland tussen Duitsland en het Nederlands elftal en speelde vervolgens vrijwel alles bij Bayern München. Tuchel hield hem enkel in de competitiewedstrijden tegen Heidenheim (3-2 verlies) en Union Berlin (1-5 winst) aan de kant; in het Champions League-tweeluik met Arsenal had De Ligt ‘gewoon’ een basisplaats. Voor Bayern München en De Ligt is zijn uitvallen in de thuiswedstrijd tegen Eintracht Frankfurt van afgelopen zaterdag dan ook een domper.

Tuchel werd maandagmiddag op de persconferentie naar aanleiding van het thuisduel met Real Madrid dinsdagavond gevraagd naar de situatie van De Ligt. De oefenmeester, die na dit seizoen vertrekt uit Beieren, had beter nieuws over de eveneens zaterdag uitgevallen Konrad Laimer. “Op dit moment kan ik het niet met honderd procent zekerheid zeggen. Ze ondergaan nog de laatste tests. Ik denk dat het er beter uitziet voor Konnie dan voor Matthijs en Upamecano. We moeten nog een paar uur wachten en de training afwachten”, zo klonk het. Tuchel voegde er nog aan toe dat hij tijdens de training moet zien hoe het gaat. “Het is misschien nog wat te vroeg voor Matthijs en Upa, maar we zullen zien.”

Dayot Upamecano, De Ligt en Laimer zijn zeker niet de enige vraagtekens bij Bayern voor de kraker tegen Real Madrid. Volgens Tuchel is het ook nog afwachten of Leroy Sané en Jamal Musiala groen licht krijgen voor de heenwedstrijd in de halve finales van de Champions League. Toptalent Musiala moest de laatste twee competitiewedstrijden missen wegens een lichte blessure. Sané kwam in de Bundesliga al wat langer niet in actie. Hij verscheen in de dubbele confrontatie met Arsenal wel ‘gewoon’ aan de aftrap.

