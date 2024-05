Sipke Hulshoff niet met Oranje naar EK, KNVB haalt oude bekende terug

Sipke Hulshoff gaat komende zomer niet als assistent van bondscoach Ronald Koeman met het Nederlands elftal naar het EK in Duitsland. In zijn plaats heeft de KNVB Koemans voormalige assistent Dwight Lodeweges bereid gevonden om terug te keren in de technische staf van Oranje.

Hulshoff maakt sinds de zomer van 2022 deel uit van de technische staf van Arne Slot bij Feyenoord en vervulde sinds januari 2023 een dubbelrol, toen hij ook de als bondscoach teruggekeerde Koeman ging assisteren. Aan zijn dienstverband bij de Rotterdammers komt vermoedelijk spoedig een einde, aangezien de in Leeuwarden geboren trainer op het punt staat om in het kielzog van Slot naar Liverpool te vertrekken.

Twee weken geleden schreef het Algemeen Dagblad al dat het daardoor nog maar de vraag was of Hulshoff komende zomer met Oranje mee zou kunnen naar de EK-eindronde in Duitsland. Die vraag wordt nu beantwoord door de KNVB: "Dwight Lodeweges treedt per direct toe tot de technische staf van het Nederlands elftal. De 66-jarige Lodeweges, die een verbintenis heeft tot en met het Europees kampioenschap, vervangt Sipke Hulshoff die de KNVB heeft laten weten te stoppen als assistent-bondscoach", schrijft de voetbalbond in een persbericht. "Met de komst van Lodeweges, ziet de coaching staf voor UEFA EURO 2024 er nu als volgt uit: Ronald Koeman (bondscoach), Erwin Koeman, Dwight Lodeweges en Michael Reiziger (assistent-bondscoach), Patrick Lodewijks en Khalid Benlahsen (keeperstrainer)."

De in Canada geboren Lodeweges fungeerde in het verleden onder meer als hoofdtrainer van clubs als (toen nog) FC Zwolle, FC Groningen, NEC en sc Heerenveen. Tevens was hij assistent (en tijdelijk hoofd-)trainer bij PSV. In 2018 trad hij aan als assistent bij Oranje, toen Koeman aan zijn eerste periode als bondscoach bezig was. Die functie bleef hij onder Frank de Boer vervullen toen Koeman de trein naar Barcelona niet kon laten rijden. Lodeweges had Oranje na het vertrek van De Boer nog twee wedstrijden als interim-bondscoach onder zijn hoede. Daarna werkte hij kortstondig als assistent bij PEC, hoofdtrainer bij de amateurs van VVOP én VVOG en maakte hij een maand deel uit van de raad van commissarissen van sc Heerenveen, alvorens in februari 2023 aangesteld te worden als assistent van John Heitinga bij Ajax. Met het vertrek van de oud-verdediger, aan het einde van het seizoen, kwam ook een einde aan het dienstverband van Lodeweges in Amsterdam. Sindsdien bekleedde hij geen functie meer in de voetballerij.

