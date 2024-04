Oranje moet op laatste moment rekening houden met afvaller voor EK

Het Nederlands elftal moet er rekening mee houden dat Sipke Hulshoff niet meegaat naar het EK van aankomende zomer in Duitsland. Reden is zijn waarschijnlijke overstap naar Liverpool.

Hulshoff is momenteel assistent-trainer bij zowel Feyenoord als het Nederlands elftal. De kans is groot dat de 49-jarige oefenmeester Arne Slot naar Liverpool zal volgen, zodra laatstgenoemde zijn overstap van Feyenoord naar de Engelse grootmacht definitief maakt. Hulshoff is echter ook de rechterhand van bondscoach Ronald Koeman bij Oranje.

In het Algemeen Dagblad wordt maandag geopperd dat Hulshoff mogelijk voor een keuze gesteld zal worden: aan het begin van de zomer samen met Slot instappen bij Liverpool óf met Oranje deelnemen aan het EK. “Dat zou dus zomaar een probleem kunnen worden”, zegt presentator Wouter Bouwman maandagavond in het televisieprogramma Voetbalpraat van ESPN.

“Als je moet kiezen, dan kun je niet anders dan met Slot meegaan naar Liverpool”, reageert journalist Maarten Wijffels, die moet denken aan de situatie rondom Kees van Wonderen, enkele jaren geleden. Van Wonderen stopte in november 2019 als assistent-trainer van Koeman bij Oranje, omdat ‘zijn werkzaamheden niet overeenkwamen met zijn persoonlijke ambities als trainer’. Enkele maanden later ging hij als hoofdtrainer aan de slag bij Go Ahead Eagles. “Die ging toen ook vlak voor een groot toernooi weg.”

Kenneth Perez vraagt zich af of het een groot gemis zou zijn voor het Nederlands elftal mocht Hulshoff niet meegaan naar het EK. Wijffels legt uit dat de assistent een belangrijke rol heeft in de staf van Koeman. “Sipke Hulshoff is de veldtrainer en hij zou in juni tweeënhalf week aan de slag gaan met de speelwijze voor het EK. Daar is nog niet veel van gekomen, omdat er blessures waren.”

