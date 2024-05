Bevestiging uit Duitsland: twee sterspelers mogen niet mee naar het EK, Kroos keert terug

Duitsland heeft de voorselectie voor het Europees Kampioenschap bekendgemaakt. Zoals de geruchten al deden vermoeden, mogen en niet deelnemen aan het toernooi in eigen land.

In de selectie die Julian Nagelsmann donderdagmiddag naar buiten bracht, is plaats voor 27 spelers. Daarvan zal er nog minstens één moeten afvallen om aan de eisen van de UEFA te voldoen, aangezien er maar 26 spelers ingeschreven mogen worden voor de eindronde.

Artikel gaat verder onder video

De grote afwezigen bij Duitsland zijn toch wel Hummels en Goretzka. Eerstgenoemde maakt een ijzersterk seizoen door met Borussia Dortmund en had een belangrijk aandeel in het bereiken van de Champions League-finale, die op 1 juni op het programma staat. Ook het ontbreken van Goretzka is opvallend, want hij speelde dit seizoen bijna alles voor Bayern München, dat de finale van de Champions League op een haar na miste en alleen een sterk Bayer Leverkusen voor zich moest dulden in de Bundesliga.

Dit EK betekent wel de terugkeer van Toni Kroos op een eindronde. De middenvelder van Real Madrid gaf na het teleurstellend verlopen EK in 2021 aan niet meer voor de nationale ploeg uit te willen komen, maar kwam daar in februari op terug. De wereldkampioen maakte in maart zijn rentree bij Duitsland in de gewonnen duels met Frankrijk en Nederland.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ziggo Sport grijpt in tijdens Nationale Dodenherdenking: grote gevolgen voor kijkers

Ziggo Sport heeft de topper in de Spaanse competitie tussen Girona en Barcelona zaterdagavond onderbroken vanwege de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam.