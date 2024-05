BILD: 'Nagelsmann laat wereldkampioen én Bayern-middenvelder ondanks topseizoen buiten Duitse EK-selectie'

Julian Nagelsmann, de bondscoach van Duitsland, ruimt in zijn selectie voor het EK van komende zomer geen plek in voor routinier . De wereldkampioen van 2014 beleeft in het shirt van Borussia Dortmund een uitstekend seizoen en speelt op 1 juni zelfs de finale van de Champions League, maar hoeft niet op een uitnodiging voor de eindronde in eigen land te rekenen, zo weet BILD.

De voortekenen waren al niet heel gunstig voor Hummels. In de meest recente interlandperiode zat de 35-jarige verdediger niet bij de selectie van Die Mannschaft voor de oefenduels met Frankrijk en Nederland, die respectievelijk met 0-2 en 2-1 werden gewonnen. In oktober en november vorig jaar was 78-voudig international Hummels, na een absentie van bijna tweeënhalf jaar, juist voor het eerst weer van de partij toen Nagelsmann debuteerde als bondscoach. De ervaren stopper kreeg als basisspeler speelminuten tegen de Verenigde Staten (1-3 winst) en Oostenrijk (2-0 verlies).

Artikel gaat verder onder video

Sindsdien maakte Hummels indruk in de halve finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain, waarin BVB verrassend twee keer met 1-0 won en zich derhalve plaatste voor de eindstrijd. Bij de return in Parijs maakte de verdediger met het hoofd de enige treffer van het duel, waarna hij - net als in de thuiswedstrijd - werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Dat is echter niet voldoende gebleken om Nagelsmann te overtuigen.

De Duitse voetbalbond DFB maakt deze week op opmerkelijke wijze bekend wie de gelukkigen zijn die komende zomer mee mogen naar het EK in eigen land. De helft van de selectie wordt stapsgewijs onthuld door een aantal Duitse influencers, waarna Nagelsmann donderdag de andere helft bekendmaakt. "De defensie zal uit Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Antonio Rüdiger (Real Madrid) en Waldemar Anton (VfB Stuttgart) bestaan", schrijft BILD, de centrale verdedigers opsommend die Nagelsmann zou hebben uitverkoren. Van dat vijftal zijn de eerste drie inmiddels door de DFB bevestigd. "Voor Hummels is geen plaats", concludeert de grootste krant van het land.

Buiten bovengenoemd tweetal zijn ook Aleksandar Pavlovic en Manuel Neuer (beiden Bayern München), Hummels' ploeggenoot Niclas Füllkrug, Chris Führich (VfB Stuttgart) en Kai Havertz (Arsenal) inmiddels zeker van een plek in de EK-selectie. Duitsland neemt het in groep A van het toernooi in eigen land op tegen achtereenvolgens Schotland, Hongarije en Zwitserland.

Update 12.25 uur: Hummels is niet de enige grote naam die het EK aan zich voorbij ziet gaan, meldt datzelfde BILD. Ook Leon Goretzka (Bayern München) hoeft volgens de krant niet op een uitnodiging te rekenen. De 29-jarige middenvelder zou het 'slachtoffer' worden van de selectie van teamgenoot Pavlovic. Begin mei speculeerde Sky Deutschland al dat 57-voudig international Goretzka thuisgelaten zou worden, omdat Nagelsmann zou verwachten dat de middenvelder voor problemen zou kunnen zorgen uit onvrede met een plaats op de bank. Dat werd door de speler zelf echter vurig ontkend. "Tot voor kort probeerde Goretzka zich een weg te banen naar de selectie van Nagelsmann, onder meer met sterke prestaties in de Champions League. Maar: uiteindelijk was het niet genoeg", schrijft BILD.

