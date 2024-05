Duitsland heeft eigen Cillessen-geval: 'Nagelsmann overweegt 57-voudig international buiten EK-selectie te laten'

De Duitse bondscoach Julian Nagelsmann overweegt Bayern München-middenvelder niet op te nemen in zijn selectie voor het EK in eigen land. De keuzeheer zou vrezen dat de 57-voudig international van Duitsland voor problemen in de spelersgroep zou kunnen zorgen uit onvrede met een rol als reserve op het eindtoernooi. Daarmee dringt de vergelijking zich op met , die door Louis van Gaal in 2022 buiten de WK-selectie van Oranje werd gehouden.

Van Gaal besloot anderhalf jaar geleden om Andries Noppert, Justin Bijlow en Remko Pasveer mee te nemen naar Qatar, waardoor de ervaren Cillessen tot zijn eigen ontzetting thuis moest blijven. "Bij mij is belangrijk of iemand heeft geleverd in het Nederlands elftal. Twee is de vorm van de speler als er een selectie plaatsvindt en drie is dat we nu naar een toernooi gaan waarin mensen vijf weken bij elkaar zijn. En het is dus niet altijd het geval dat de beste speler wordt gekozen maar de in mijn ogen beste teamspeler. Want we moeten vijf weken met elkaar verder", motiveerde Van Gaal zijn keuze destijds.

Diezelfde situatie zou zich nu dus bij Duitsland voordoen. Goretzka maakte deel uit van de selectie van Die Mannschaft op de WK's van 2018 en 2022 en was ook present op het EK van 2020, dat vanwege de corona-pandemie een jaar later werd afgewerkt. In de recente interlandperiode in maart, waarin de Duitsers oefenzeges boekten op Frankrijk (0-2) en Nederland (2-1), werd Goretzka echter niet opgeroepen. Nagelsmann liet doorschemeren er niet op te vertrouwen dat de Bayern-middenvelder een reserverol zonder morren zou accepteren. Met Toni Kroos, Robert Andrich, Pascal Groß, Waldemar Anton en Ilkay Gündogan is de concurrentie voor de positie van de Bayern-speler groot, schrijft Sky Deutschland-journalist Florian Plettenberg.

Goretzka reageert tegenover diezelfde zender voor het eerst op de veronderstelde problemen die hij bij een reserverol zou kunnen veroorzaken in de selectie. "Allereerst moet de trainer beslissen of ik er überhaupt bij zal zijn", begint de oud-speler van Schalke 04. Daarna bezweert Goretzka dat de vrees van Nagelsmann ongegrond is: "Er bestaat bij mij geen twijfel over dat ik elke rol op me zal nemen die voor me weggelegd is." Bovendien weet de bondscoach wel beter, legt de middenvelder uit: "Eerlijk gezegd denk ik ook niet dat dit de gedachtengang van Julian is. Tijdens mijn tijd bij Bayern onder hem heb ik laten zien dat ik daar geen problemen mee heb, en dat ik er elk moment klaar voor ben om het team te helpen, waar dat ook nodig is."

🚨Leon #Goretzka speaks for the first time about the accusation that he wouldn't accept his role at the EUROs:



➡️ „Honestly, I don't think this is Julian's line of thought. Because even during my time at Bayern under him, I showed that I have no problem with it and I am ready… pic.twitter.com/CThgeSMI6H — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 1, 2024

