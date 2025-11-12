hoopt ooit een oproep voor de Duitse nationale ploeg te mogen ontvangen, zo geeft hij aan in gesprek met ESPN. De 29-jarige doelman zegt dat Die Mannschaft ‘het hoofddoel’ is.

Wellenreuther is dit seizoen eerste doelman bij Feyenoord, waar hij het erg goed doet. De Duitser heeft de leiding over de minst gepasseerde verdediging in de Eredivisie, met twaalf tegentreffers in evenveel duels. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen kreeg de sluitpost te horen dat hij tweede keuze was, achter Justin Bijlow. “Ik zag het niet aankomen en was verrast, maar in het voetbal kan je iedere dag weer verrast worden”, blikt hij terug.

“Je moet er simpelweg mee dealen. Je moet mentaal sterk zijn”, gaat Wellenreuther verder. “Het is niet mijn eerste jaar als profvoetballer, dus je raakt er wel aan gewend. Op het veld ben ik altijd dezelfde persoon, maar thuis en alleen is het soms lastig.” Voorafgaand aan het eerste duel van het seizoen, in de voorrondes van de Champions League tegen Fenerbahçe, kreeg de doelman te horen dat hij toch onder de lat zou staan. “Ik trainde en voelde me goed. Ik was erg fit en trainde heel hard. Ik was er altijd al op voorbereid. Als je dat bent, verdien je het ook.”

Wellenreuther kijkt liever niet te veel naar de toekomst, zo vertelt hij. Toch heeft hij in de toekomst nog een groot doel: een oproep voor Die Mannschaft. “Dat is een droom van iedereen. Als je begint met voetballen, denk je daar niet aan en kijk je op tegen de internationals”, legt hij uit. “Dat is het hoofddoel. Er is niets beters.”