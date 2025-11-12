Live voetbal

Heerenveen denkt aan winterse komst Driouech of Slory

Jaden Slory en Couhaib Driouech met sc Heerenveen-logo en Abe Lenstra Stadion
Foto: © Imago/Realtimes
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
12 november 2025, 20:06

Sc Heerenveen wil de selectie in de winterse transferperiode graag van een kwaliteitsimpuls voorzien. Volgens clubwatcher Sander de Vries van de Leeuwarder Courant denken de Friezen aan de komst van Couhaib Driouech van PSV of Jaden Slory van Feyenoord.

Heerenveen is niet geweldig begonnen aan het seizoen in de Eredivisie. De Friezen wisten in de eerste vijf duels geen enkele keer te winnen, met drie nederlagen en twee gelijke spelen. De ploeg van Robin Veldman richtte zich in de wedstrijden daarna weer wat op, waardoor Heerenveen na twaalf duels met veertien punten op plek twaalf staat. Anderhalve week geleden werd Ajax in de Johan Cruijff ArenA nog op een gelijkspel gehouden: 1-1.

Nu hopen de Friezen de weg naar boven te kunnen vervolgen, dus moeten er in de winter zeker versterkingen bijkomen. “Ze zijn er echt druk mee bezig”, legt De Vries uit in de podcast Omroep Abe. De clubwachter stelt dat daarbij vooral wordt gekeken naar een linksbuiten. “Het is echt een topprioriteit. En dat is ook nodig.”

Daarvoor is onder meer Marko Farji in beeld. De 21-jarige Irakees van Strømsgodset IF stond afgelopen zomer ook op de lijst, maar was destijds te duur. “Daar is Johan Hansma zeer gecharmeerd van. Hij heeft hem zelf bekeken. Als er nu mogelijkheden zouden zijn… dat is een hele interessante jongen”, aldus De Vries. Toch zou Heerenveen het ook dichter bij huis kunnen zeggen. “Ook Couhaib Driouech van PSV heb ik de afgelopen weken genoemd. Daar hebben ze afgelopen zomer ook al naar gekeken, maar hij is nu één van de eerste invallers bij PSV, dus dat wordt moeilijk.” Daarnaast zou ook Slory een optie zijn om te huren van Feyenoord. Afgelopen zomer ging Robin van Persie nog voor een huurtransfer naar Go Ahead Eagles liggen, maar sinds zijn zwakke invalbeurt op bezoek bij AZ, waar hij diep in blessuretijd een strafschop weggaf, maakte hij geen minuten meer.

Jaden Slory

Jaden Slory
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 20 jaar (9 mei 2005)
Positie: AM, A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
5
0
2024/2025
Dordrecht
33
10
2024/2025
Feyenoord
0
0
2023/2024
Feyenoord
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
12
23
31
2
Feyenoord
12
19
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
12
5
20
5
Utrecht
12
6
19

Complete Stand

