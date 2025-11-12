Sc Heerenveen wil de selectie in de winterse transferperiode graag van een kwaliteitsimpuls voorzien. Volgens clubwatcher Sander de Vries van de Leeuwarder Courant denken de Friezen aan de komst van van PSV of van Feyenoord.

Heerenveen is niet geweldig begonnen aan het seizoen in de Eredivisie. De Friezen wisten in de eerste vijf duels geen enkele keer te winnen, met drie nederlagen en twee gelijke spelen. De ploeg van Robin Veldman richtte zich in de wedstrijden daarna weer wat op, waardoor Heerenveen na twaalf duels met veertien punten op plek twaalf staat. Anderhalve week geleden werd Ajax in de Johan Cruijff ArenA nog op een gelijkspel gehouden: 1-1.

Nu hopen de Friezen de weg naar boven te kunnen vervolgen, dus moeten er in de winter zeker versterkingen bijkomen. “Ze zijn er echt druk mee bezig”, legt De Vries uit in de podcast Omroep Abe. De clubwachter stelt dat daarbij vooral wordt gekeken naar een linksbuiten. “Het is echt een topprioriteit. En dat is ook nodig.”

Daarvoor is onder meer Marko Farji in beeld. De 21-jarige Irakees van Strømsgodset IF stond afgelopen zomer ook op de lijst, maar was destijds te duur. “Daar is Johan Hansma zeer gecharmeerd van. Hij heeft hem zelf bekeken. Als er nu mogelijkheden zouden zijn… dat is een hele interessante jongen”, aldus De Vries. Toch zou Heerenveen het ook dichter bij huis kunnen zeggen. “Ook Couhaib Driouech van PSV heb ik de afgelopen weken genoemd. Daar hebben ze afgelopen zomer ook al naar gekeken, maar hij is nu één van de eerste invallers bij PSV, dus dat wordt moeilijk.” Daarnaast zou ook Slory een optie zijn om te huren van Feyenoord. Afgelopen zomer ging Robin van Persie nog voor een huurtransfer naar Go Ahead Eagles liggen, maar sinds zijn zwakke invalbeurt op bezoek bij AZ, waar hij diep in blessuretijd een strafschop weggaf, maakte hij geen minuten meer.