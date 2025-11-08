heeft Fortuna Sittard zaterdagavond vanaf de penaltystip op een 2-0 voorsprong gezet in het thuisduel met sc Heerenveen. Onder toeziend oog van zijn voormalig PSV-trainer Mark van Bommel verschalkte hij Heerenveen-keeper op vernederende wijze met een onvervalste Panenka.

Fortuna en Heerenveen hielden elkaar in de eerste helft in evenwicht, maar na rust trok de thuisploeg het duel naar zich toe. Na een uur spelen brak invaller Paul Gladon de ban voor de ploeg van Danny Buijs. Het was alweer de veertiende keer in zijn loopbaan dat Gladon in de Eredivisie tot scoren kwam nadat hij als reserve aan een wedstrijd begon. Enkel Arnold Bruggink, Klaas-Jan Huntelaar, Danny Koevermans en Robin Nelisse deden dat nóg vaker, zo becijferen de cijfertjesfetisjisten van Opta.

Vijf minuten na de openingstreffer van Gladon kreeg Fortuna een penalty van scheidsrechter Jeroen Manschot, die naar het videoscherm werd geroepen en daar zag hoe Kaj Sierhuis op de punt van de zestien op zijn hak werd geraakt. Hoewel het contact in eerste instantie licht leek, wees Manschot uiteindelijk naar de stip. Ihattaren zette zich achter de bal. Doelman Klaverboer gokte en dook naar zijn linkerhoek, maar moest liggend toezien hoe de Panenka van de Fortuna-speler tergend langzaam door het midden binnen vloog: 2-0. Direct na de treffer laat ESPN de reactie van Van Bommel op de tribune zien. De momenteel werkloze trainer kijkt met de hand op het hoofd toe, maar lacht breed als hij ziet hoe zijn voormalige pupil de penalty benut.