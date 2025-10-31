kijkt terug op een bijzondere avond. De spelmaker van Fortuna Sittard keerde terug in het Philips Stadion bij PSV, de club waar hij groot is geworden. Het applaus dat hij van het Eindhovense publiek kreeg, vormde voor hem, ondanks de 5-2 nederlaag, het hoogtepunt van zijn avond.

"Ik ben heel erg blij om terug in het Philips Stadion te zijn", vertelt Ihattaren na afloop van de wedstrijd tegen ESPN-verslaggever Vincent Schildkamp. "Het was mooi. Ik heb hier eerlijk gezegd heel lang naartoe geleefd eigenlijk. Mijn familieleden zijn er, iedereen is er. Het is prachtig om hier weer te mogen spelen."

Het mooiste moment voor Ihattaren vond plaats in de 84ste minuut van de wedstrijd. Danny Buijs gunde Ihattaren, ondanks een 4-1 achterstand, een publiekswissel. De supporters van PSV gaven de 23-jarige voetballer een staande ovatie.