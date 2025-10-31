Live voetbal

Ihattaren krijgt kippenvel bij terugkeer in Philips Stadion: ‘Dat applaus raakt me enorm’

Ihattaren
Foto: © ESPN
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
31 oktober 2025, 22:59

Mohamed Ihattaren kijkt terug op een bijzondere avond. De spelmaker van Fortuna Sittard keerde terug in het Philips Stadion bij PSV, de club waar hij groot is geworden. Het applaus dat hij van het Eindhovense publiek kreeg, vormde voor hem, ondanks de 5-2 nederlaag, het hoogtepunt van zijn avond.

"Ik ben heel erg blij om terug in het Philips Stadion te zijn", vertelt Ihattaren na afloop van de wedstrijd tegen ESPN-verslaggever Vincent Schildkamp. "Het was mooi. Ik heb hier eerlijk gezegd heel lang naartoe geleefd eigenlijk. Mijn familieleden zijn er, iedereen is er. Het is prachtig om hier weer te mogen spelen."

Het mooiste moment voor Ihattaren vond plaats in de 84ste minuut van de wedstrijd. Danny Buijs gunde Ihattaren, ondanks een 4-1 achterstand, een publiekswissel. De supporters van PSV gaven de 23-jarige voetballer een staande ovatie.

  Gisteren, 23:21
  Gisteren, 19:58
  Gisteren, 19:30
PSV - Fortuna

PSV
5 - 2
Fortuna Sittard
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Mohamed Ihattaren

Mohamed Ihattaren
Fortuna Sittard
Team: Fortuna
Leeftijd: 23 jaar (12 feb. 2002)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Fortuna
8
3
2025/2026
RKC
0
0
2024/2025
RKC
24
4
2021/2022
Sampdoria
0
0

