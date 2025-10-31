Saibari helpt PSV in wedstrijd met twee gezichten langs Fortuna naar koppositie

PSV mag zich door een 5-2 zege op Fortuna Sittard minimaal een dag koploper van de Eredivisie noemen. was met twee fraaie treffers voor rust andermaal de grote man aan Eindhovense zijde. Trainer Peter Bosz zal echter niet tevreden zijn met het spel dat zijn ploeg in de tweede helft liet zien, gezien de manier waarop Fortuna terug mocht komen in de wedstrijd.

Bosz zag Killiann Sildillia na een absentie van zes weken terugkeren in zijn wedstrijdselectie, maar hield de Franse linksback op de reservebank. Daar nam ook Ricardo Pepi plaats: de Amerikaan had weer kunnen starten, maar de PSV-trainer hield vast aan de gelegenheidsspits die de afgelopen tijd prima functioneerde: Guus Til. Fortuna-trainer Danny Buijs had een basisplaats in petto voor Mohamed Ihattaren, die zo voor het eerst sinds 2021 weer een wedstrijd speelde in het stadion waarin hij zijn doorbraak in het betaald voetbal beleefde.

PSV was vanaf de aftrap de bovenliggende partij en kreeg in de eerste tien minuten al meerdere kansjes om de score te openen, maar Saibari en Joey Veerman (naast) en Dennis Man (redding Matthijs Branderhorst) troffen geen doel. Na een kwartier spelen was het dan toch raak. Een fijne voorzet van Man werd door Saibari tegendraads in de kruising gekopt. Branderhorst zweefde er nog wel naartoe, maar kon er niet voldoende bij: 1-0. Fortuna stelde er aanvallend bar weinig tegenover, maar had tien minuten na de openingstreffer zomaar langszij kunnen komen toen Dimitrios Limnios vrij opdook voor het doel van PSV. De aanvaller stuitte echter op de voet van Matej Kovár. Even later lag de 2-0 erin, en wéér was het Saibari die het deed. Van dichtbij ramde de man in vorm de bal snoeihard in de korte hoek langs Branderhorst. PSV bleef daarna oppermachtig en prikte er in de blessuretijd van het eerste bedrijf ook nog een derde bij, toen Man een slalom vanaf de rechterflank bekroonde met een raak schot in (opnieuw) de korte hoek, waarmee hij de ruststand op 3-0 bepaalde.

In de tweede helft besloot Bosz, ongetwijfeld met het oog op de aanstaande Champions League-wedstrijd tegen Olympiakos Piraeus in Griekenland, meerdere wissels door te voeren. Zo bleef Anass Salah-Eddine achter in de kleedkamer en gingen later ook Jerdy Schouten, Mauro Júnior en Ivan Perisic naar de kant. In hun plaatsen kregen onder meer Pepi en Sildillia alsnog hun speelminuten. Zo oppermachtig als in het eerste bedrijf was PSV echter niet meer en Fortuna kreeg meerdere kansen om iets terug te doen. Scheidsrechter Bas Nijhuis besloot tien minuten na rust om een handsbal van invaller Flamingo niet te bestraffen met een penalty - na lang bestuderen van de videobeelden. Even later was het alsnog raak. Kovár, die eerder al twee keer goed redding had gebracht, leverde onnodig de bal in en verkeek zich vervolgens op een houdbaar schot van Justin Lonwijk: 3-1. Fortuna rook daarna zelfs af en toe aan een aansluitingstreffer, wat tot gefluit van het thuispubliek leidde. Pepi gooide het duel in de slotfase echter in het slot. De Amerikaan ging samen met Couhaib Driouech op Branderhorst af en maakte het zelf beheerst af: 4-1. Fortuna deed daarna via invaller Kaj Sierhuis nog wel op uiterst fraaie wijze iets terug; de aanvaller passeerde Kovár met een heerlijke uithaal van een meter of 25 die in de verre hoek belandde. Het slotakkoord was echter voor Til, die op aangeven van Veerman met een fraaie volley voor een 5-2 eindstand zorgde.