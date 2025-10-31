maakt momenteel flink wat indruk in de Eredivisie in het shirt van PSV. Zeven jaar terug speelde de inmiddels 24-jarige Marokkaan nog in de anonimiteit in de jeugd van het Belgische KRC Genk. Daar was hij teamgenoot van Mitchel van Rosmalen, de kleinzoon van PSV-icoon Willy van der Kuijlen. 'Mister PSV' adviseerde de scouts van de club om Saibari te bekijken, waarna de Eindhovenaren toesloegen.

Saibari maakte in de zomer van 2020 de overstap van KRC Genk Onder 21 naar Jong PSV. Na twee jaar bij de beloften van de Eindhovenaren werd hij medio 2022 definitief overgeheveld naar het eerste elftal van de Eindhovenaren. Inmiddels is de Marokkaans international niet meer weg te denken uit de PSV-basis. De voorbije weken heeft Saibari de vorm ook nog eens flink te pakken met acht treffers en één assist in de laatste zeven officiële wedstrijden.

Opa (Willy van der Kuiljen, red.) sprak Saibari soms aan”, aldus Van Rosmalen in gesprek met het Eindhovens Dagblad. Dan zei hij: je moet ook naar Nederland komen. Waarom? Opa dacht dat de manier van voetballen in de eredivisie Ismael beter zou liggen en dat hij zijn techniek hier beter zou kunnen gebruiken. Ismael is een bijzondere jongen, met zachte voetjes en tóch enorm veel power. Dat had opa al goed in de gaten."

Van der Kuiljen, die in 2021 op 74-jarige leeftijd overleed, adviseerde de scouts van PSV over de destijds zeventienjarige Saibari. Dat advies was niet aan dovemansoren gericht, want in de zomer van 2020 maakte PSV naar verluidt nog geen 200.000 euro over voor de middenvelder. "Misschien heeft het zo moeten zijn dat opa er een heel kleine rol bij heeft gehad dat hij naar PSV is gekomen”, erkent Van Rosmalen. "Wellicht stond het toen al in de sterren geschreven. En dat koopbedrag is een schijntje geweest natuurlijk, vergeleken met zijn huidige waarde. Genk zal zich nog weleens achter de oren krabben."

"Ik had de indruk dat de Belgische clubs niet echt in hem geloofden”, vervolgt Van Rosmalen, die nu actief is als video-analist bij Helmond Sport en zelf voetbalt bij derdedivisionist Blauw Geel'38. "Je kon in Genk echt al wel zien dat Ismael iets bijzonders had. Maar toch. Hij kon dat amper vertalen naar bepalende passes, assists en goals. Datzelfde patroon zag je aanvankelijk ook bij Jong PSV terug", besluit hij.