Peter Bosz heeft zich verbaasd over de plotselinge lofzang voor na zijn hattrick in de uitwedstrijd tegen Feyenoord. Op zijn persconferentie wijst de oefenmeester van PSV naar de commentaren van een paar weken geleden, toen de Marokkaan juist veel kritiek kreeg op zijn spel.

Saibari heeft een goede week achter de rug met PSV. Zowel in de Champions League tegen Napoli (6-2) als in de topwedstrijd tegen Feyenoord (2-3) blonk hij uit; tegen de Italianen scoorde hij één keer, terwijl hij in Rotterdam alle treffers van PSV voor zijn rekening nam. Bosz is onder de indruk van de vorm van Saibari, maar ziet zijn pupil niet op een 'roze wolk' leven. "Ismael weet inmiddels ook hoe het werkt. Drie keer scoren in De Kuip geeft een euforisch gevoel, maar daarna moet je weer door."

Bosz wijst analisten terecht

Na zijn goede optredens kreeg de Marokkaan van verschillende analisten de nodige complimenten, waar Bosz wel om moet lachen. "Ik zou jullie adviseren om eens de commentaren terug te lezen van een aantal analisten zo'n vier of vijf weken geleden", grijnst de oefenmeester.

Saibari moet niet luisteren naar kritieken en complimenten

"Toen werd er een hele andere analyse op losgeslagen", aldus Bosz, die daarmee doelt op de kritiek op het afronden van Saibari. Veel analisten waren van mening dat dit te wild was en de aanvallende middenvelder daarmee de nodige kansen om zeep hielp. "Ismael moet niet luisteren naar die kritieken, maar ook niet naar de positieve geluiden", stelt zijn trainer. "Hij zal ondertussen ook weten: vrijdag kunnen de commentaren weer anders zijn. Hij is niet de nieuwe Messi, maar het is ook niet zo dat hij er niks van kan. Het zit ergens daar tussenin."