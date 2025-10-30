Live voetbal

Saibari weggestuurd bij Anderlecht: ‘Ik mocht vertrekken, ze vonden me te dik’

Ismael Saibari
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
30 oktober 2025, 06:55   Bijgewerkt: 07:58

Ismael Saibari heeft in een interview met Het Belang van Limburg teruggeblikt op zijn tijd in België. De aanvallende middenvelder, die in de Eredivisie furore maakt, heeft een interessant pad bewandeld in zijn carrière en werd zelfs weggestuurd bij Anderlecht. 

De Marokkaans international begon zijn loopbaan in België bij Beerschot, maar na het faillissement van de club vervolgde hij zijn carrière bij Anderlecht. Zijn tijd bij de Brusselse club eindigde echter abrupt. "Daar heb ik twee jaar gespeeld, tot ze een dag voor de start van de competitie zeiden dat ik mocht vertrekken. Ze vonden me te dik. KV Mechelen heeft me daarna opgevist." 

Van Mechelen naar Genk

Artikel gaat verder onder video

Na zijn periode bij Anderlecht vond de aanvallende middenvelder onderdak bij KV Mechelen. Zijn talent bleef echter niet onopgemerkt en KRC Genk plukte hem daar weg. "Na twee jaar Mechelen kwam Genk me wegplukken. De toenmalige trainers van het eerste elftal zagen me niet staan. Als er toen al een Jong Genk had bestaan, dan was ik wellicht gebleven."

Keuze voor Marokko

Naast zijn clubcarrière had de PSV'er ook de mogelijkheid om uit te komen voor het nationale team van België. Met zowel de Belgische als de Spaanse en Marokkaanse nationaliteit, stond hij voor een belangrijke keuze. "Met Spanje heb ik weinig. Ik voel me Antwerpenaar en Belg, maar toch vooral Marokkaan. Daarom koos ik al op erg jonge leeftijd voor de jeugdteams van Marokko. Roberto Martínez heeft me nog proberen te overtuigen om te switchen, maar ik heb mijn hart gevolgd. Martínez begreep dat." Deze keuze onderstreept zijn identiteit en verbondenheid met zijn roots.

Ismael Saibari

Ismael Saibari
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 24 jaar (28 jan. 2001)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
10
6
2024/2025
PSV
29
11
2023/2024
PSV
19
5
2022/2023
PSV
17
0

Meer info

Stand Pro League 2025/2026

Pro League
GS
DS
PT
1
R. Union SG
12
18
29
2
Club Brugge
12
8
26
3
Gent
12
5
20
4
Mechelen
12
4
20
5
Anderlecht
12
5
19

Complete Stand

