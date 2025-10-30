keert vrijdag voor het eerst sinds zijn vertrek bij PSV terug in het Philips Stadion als speler, wanneer Fortuna Sittard op bezoek gaat in Eindhoven. In gesprek met het Eindhovens Dagblad laat zijn voormalig trainer Adil Ramzi weten dat hij blij is dat Ihattaren weer profvoetballer is, maar ook dat de middenvelder meer van zichzelf moet eisen om zijn doelen te halen.

Ihattaren vertrok in de zomer van 2021 door de achterdeur bij PSV en keerde afgelopen seizoen na enkele omzwervingen terug in het profvoetbal, toen hij een contract tekende bij RKC Waalwijk. Na de degradatie van de Brabanders maakte hij de stap naar Fortuna Sittard. Met die club keert Ihattaren vrijdag voor het eerst als speler terug bij de club waar hij zijn jeugdopleiding doorliep.

Ramzi blij maar ook kritisch

Artikel gaat verder onder video

Ramzi was assistent bij PSV in de periode dat Ihattaren als jong talent zijn kunsten vertoonde in Eindhoven. "Ik gun Mo de wereld", laat hij weten. "Maar topsport gaat in eerste instantie niet om gunnen. Dat gaat om winnen, volharding en het uiterste uit jezelf willen halen. Dag en nacht bezig zijn met je sport, qua training, voeding en rust." De huidige bondscoach van Oranje onder 19 ziet dat Ihattaren dat nog niet altijd doet. "Mo is zo’n goede speler, dat hij meer moet eisen van zichzelf dan nu."

Volgens Ramzi is Ihattaren nog altijd aan de zware kant en kan hij daardoor niet op topniveau omschakelen. "Maar ik kijk op de eerste plaats naar de mens, waarvoor ik het fantastisch vind dat hij nu een weg is ingeslagen die ergens toe lijkt te gaan leiden", stelt de oud-middenvelder, die benadrukt dat Ihattaren wel mentaliteit heeft. "Negen van de tien spelers in zijn situatie waren nooit meer ergens gekomen, zoals hij nu. Dat is bewonderenswaardig. Aan de andere kant zit er als voetballer veel meer in. Als ik zijn ambities hoor, vind ik dat Mo meer moet laten zien. Hij moet nóg meer eisen van zichzelf. Nog afgetrainder willen zijn. Als je als sportman roept dat je naar de top wilt, moet het op een hoger tempo gaan dan nu."

Levensgeluk belangrijker

Toch ziet Ramzi dat niet als een harde eis, zo geeft hij aan. "Het gaat in de eerste plaats om levensgeluk", maakt hij duidelijk. "Ik ben zo blij dat ik Mo weer zie voetballen. Vroeger heb ik zo vaak met hem op het veld gestaan en jammer genoeg ging het na PSV bergafwaarts. Het raakt me nog altijd in het hart, als ik hem nu weer mooie dingen zie doen. Maar wil hij de nieuwe Afellay of Ziyech worden, dan is er meer nodig en moet er meer. Geen gepamper in ieder geval."