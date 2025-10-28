kan nog altijd minimaal de top van Nederland halen. Daar is Danny Buijs, sinds afgelopen zomer zijn trainer bij Fortuna Sittard, althans van overtuigd. In een interview met Voetbal International bespreekt Buijs wat Ihattaren volgens hem nodig heeft om zijn potentie alsnog waar te maken.

De 23-jarige Ihattaren brak op jonge leeftijd onder trainer Mark van Bommel door bij PSV. Na een moeilijke privéperiode - waarin zijn vader overleed - kwam hij echter in botsing met Van Bommels opvolger, Roger Schmidt. Het leidde tot een vertrek uit Eindhoven en een serie mislukte avonturen bij achtereenvolgens Juventus, Sampdoria, Ajax, Samsunspor en Slavia Praag. Afgelopen seizoen keerde hij na een clubloze periode bij RKC Waalwijk terug in de Eredivisie, waar Ihattaren onder trainer Henk Fraser eindelijk weer wat vlagen van zijn klasse liet zien. De degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie kon hij echter niet voorkomen. Afgelopen zomer durfde Fortuna het aan om Ihattaren naar Limburg te halen.

Artikel gaat verder onder video

Buijs (43) noemt Ihattaren in het bewuste interview 'een heel lieve, leuke, sociale jongen'. "Waarbij ik Mo moet gaan bijbrengen dat hij impulsief, denk ik, op te veel prikkels ingaat. Is niet altijd goed voor zijn carrière. Hij moet zijn wereld kleiner maken. Dat begint hij te leren", zegt de trainer. Buijs meent dat Ihattaren, net als andere spelers, 'maatwerk' verdient in zijn behandeling. "Maar Mo moet ook mee in het team en dat doet hij hartstikke goed. De laatste tijd is hij hier om half negen, voor het ontbijt, met andere jongens in de gym al bezig met core oefeningen. Na de training is hij ook in de gym. Allemaal dingen die hij zich eigen aan het maken is. Dat gaat met vallen en opstaan, het is aan hem om daarin een ritme te vinden dat bij hem past."

De spelersgroep van Fortuna én Buijs zelf 'lopen weg' met Ihattaren, zo zegt de trainer. "Zeker als je ziet wat hij al heeft gebracht. Zijn vetpercentage is aan het dalen, moet nog wel verder omlaag. We zijn op de goede weg. De balans kun je pas opmaken in april, mei. Het gaat erom: kan hij volhouden en die stapjes blijven zetten?" Buijs begrijpt dat Ihattaren door zijn verleden de beeldvorming 'niet altijd mee heeft'. "Maar hij kan de top halen, zeker weten. Sowieso in Nederland. Als het Mo lukt een topatleet te worden, in zijn lifestyle, dan komt hij daar alsnog. Wat hij bij ons op de training laat zien is van de buitencategorie", aldus de trainer.