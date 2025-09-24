Live voetbal

Ihattaren in tranen: 'Mijn excuses voor de fouten die ik heb gemaakt'

Fortuna Sittard-middenvelder Mohamed Ihattaren
Foto: © Imago
Maurice Mazenier
24 september 2025, 13:01   Bijgewerkt: 14:31

BNNVARA heeft een documentaire gemaakt over de roerige afgelopen jaren van Mohamed Ihattaren. Het is een indringend portret waarin de creatieve middenvelder openlijk praat over de moeilijke jaren na de dood van zijn vader, de mislukte transfers, maar ook de enorme druk waar hij mee te maken had.

De 23-jarige Ihattaren kent vooralsnog een zeer turbulente carrière. Op 26 januari 2019 debuteerde de linkspoot op zestienjarige leeftijd voor PSV. Vervolgens kwam hij, mede door het overlijden van zijn vader, in een gigantische vormdip terecht. Ook kwamen er verhalen naar buiten over zijn instelling. In de jaren daarop versleet Ihattaren met Juventus, Sampdoria, Ajax, Sampdoria en Slavia Praag vele clubs. Uiteindelijk gooide de middenvelder het met 'Team Ihattaren' over een hele andere boeg en maakte hij bij RKC Waalwijk zijn rentree in het betaalde voetbal.

In Waalwijk vond hij zijn vorm terug en verdiende hij uiteindelijk een transfer naar Fortuna Sittard, nadat hij aan het einde van vorig seizoen al kenbaar maakte om te willen vertrekken vanwege de degradatie van de club. Een transfer kwam niet heel gemakkelijk van de grond en er was wel wat sluimerende interesse, maar concreet werd het niet. Halverwege augustus bood het Fortuna van trainer Danny Buijs de uitweg voor de 23-jarige linkspoot.

Programmamaker Joel van den Heuvel had samen met regisseur Tim van Maanen exclusieve toegang kreeg tot het leven van Ihattaren. Naast de voetballer zelf komen ook zijn familie, oud-trainer Mark van Bommel, mental coach Bram Bakker en sportjournalist Johan Derksen aan het woord. "Het resultaat is een indringend portret van een jonge man die balanceert tussen rouw, familietrots en de moeizame weg terug naar de top", aldus de omroep over de documentaire.

"Ik wil het vertrouwen van iedereen terugwinnen. Het waren moeilijke jaren, maar ik probeer nu alles recht te zetten", vertelt een emotionele Ihattaren in de documentaire. Daarnaast gaat de linkspoot ook in op het overlijden van zijn vader. Wat hij bijvoorbeeld tegen zijn vader zegt als hij bij zijn graf is. "Mijn excuses voor de fouten die ik wel heb gemaakt op jonge leeftijd, waar hij denk ik niet achter zou staan."

De documentaire Mo Ihattaren - De Beproeving wordt op woensdag 15 oktober uitgezonden door BNNVARA op NPO3. De trailer van de documentaire is hier te zien.

Copa
2.131 Reacties
743 Dagen lid
22.752 Likes
Copa
Kop op Mo, volhouden, doorzetten en je wordt zeker weer de speler die je was. Ik wens je veel succes

Mohamed Ihattaren

Mohamed Ihattaren
Fortuna Sittard
Team: Fortuna
Leeftijd: 23 jaar (12 feb. 2002)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Fortuna
5
3
2025/2026
RKC
0
0
2024/2025
RKC
24
4
2021/2022
Sampdoria
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Groningen
6
3
12
5
AZ
5
5
11
6
Fortuna
6
1
10
7
NEC
6
7
9
8
Utrecht
6
6
9

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

