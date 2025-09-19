Ihattaren baalt van imago: 'Ik heb niemand vermoord, maar dat is wel hoe mensen denken over mij'

is momenteel druk bezig om zijn carrière, die al bol stond van de nodige obstakels, weer op de rit te krijgen. Ondanks zijn harde werk hebben vele mensen nog altijd een negatief beeld van de aanvallende middenvelder, iets wat hij zelf niet terecht vindt.

Afgelopen zomer maakte Ihattaren de overstap van RKC Waalwijk naar Fortuna Sittard, nadat hij aan het einde van vorig seizoen al kenbaar maakte om te willen vertrekken uit Waalwijk vanwege de degradatie van de club. Een transfer kwam niet heel gemakkelijk van de grond en er was wel wat sluimerende interesse, maar concreet werd het niet. Halverwege augustus bood het Fortuna van trainer Danny Buijs de uitweg voor de 23-jarige linkspoot.

Artikel gaat verder onder video

In Limburg hoopt Ihattaren zijn voetbalcarrière weer verder op te poetsen. De voorbije jaren kwam de middenvelder door verschillende incidenten meermaals in het nieuws, waardoor hij nogal een negatief imago heeft. "Ik heb niemand vermoord, maar dat is wel hoe mensen denken over mij", aldus Ihattaren in gesprek met ESPN. "Dat ik iets heel ergs heb gedaan of wat dan ook."

Ihattaren worstelde met zichzelf

"Ik zat gewoon met mezelf in de knoop en wist niet of ik voetballen nog wel leuk vond", gaat hij verder. "Een verwerkingsproces, wat ik niet heb gehad omdat ik er heel simpel over dacht, van hé: je wordt geleefd door het voetbal, want over een week heb je weer een wedstrijd. Op een gegeven moment kwam de coronaperiode en dan speel je geen wedstrijden meer. Dan ben je wel aan het nadenken dat er ook een leven buiten het voetbal is. Dat is denk ik de keiharde realiteit. Daar ben ik toen in terechtgekomen."

Ihattaren heeft in die turbulente periode onder meer een taakstraf opgelegd gekregen voor een poging tot bedreiging en het mishandelen van zijn ex-partner. "Het was moeilijk om daar toen uit te komen. Uiteindelijk heb ik een goede weg kunnen vinden en daar een goed vervolg aan gegeven", vervolgt Ihattaren, die op zeventienjarige leeftijd zijn vader verloor. In die tijd had de creatieveling het op mentaal gebied al enorm zwaar. "Dat begon al in die periode", geeft hij toe tot besluit.