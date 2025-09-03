Johan Derksen beticht van liegen: ‘Hij moet bij de feiten blijven’

Johan Derksen verspreidt onwaarheden over , zo geeft de middenvelder van Fortuna Sittard aan in Voetbal International. De linkspoot geeft aan het leuk te vinden naar De Snor te kijken, maar vindt dat hij wel bij de feiten moet blijven.

Ihattaren is sinds zijn terugkeer in de voetballerij regelmatig het onderwerp van gesprek in Nederland, ook bij Derksen. Ruim een week geleden kwam het gevallen toptalent ter sprake in zijn podcast Groeten uit Grolloo. Daar stelde de oud-prof dat Ihattaren na iedere training naar Utrecht ‘racet’ en dan iedere ochtend in de spits weer naar Sittard rijdt. Daardoor zou Ihattaren te laat komen op de trainingen van Fortuna. Die kritiek herhaalde Derksen later die dag bij Vandaag Inside.

Diezelfde avond schreef Ihattaren op Instagram dat mensen ‘onzin’ over hem verspreiden, al noemde hij Derksen niet bij naam. Dat doet hij ruim een week later wel in gesprek met Voetbal International. “Die mensen doen hun werk, ik dat van mij”, begint de middenvelder. “Interviews geven hoort erbij, al kies ik ze wel uit. Ik weet sowieso: wat ik ook nog zal zeggen, ze zullen er altijd op reageren. Anders kijken mensen niet naar hun programma’s, lezen ze hun stukjes niet. Zo werkt het.”

“Ik vind het zelf ook best leuk om naar Johan Derksen te kijken”, geeft Ihattaren toe. Hij heeft wel een dringend advies voor de voormalig voetballer. “Hij moet zich wel bij de feiten houden. Volgens hem race ik elke dag op en neer naar Utrecht en kom ik hier steeds te laat.” Daar is niets van waar, stelt de creatieveling. “Nou is Danny Buijs een heel fijne gast, maar geen gemakkelijke. Als je bij hem te laat komt, speel je niet. Ik ben hier niet één keer te laat gekomen. Mensen roepen dus dingen over mij die niet gebaseerd zijn op feiten.” Daar kan Ihattaren naar eigen zeggen inmiddels een stuk beter mee omgaan dan in het verleden. “Mensen mogen over mij zeggen wat ze willen. Het raakt me niet meer.”