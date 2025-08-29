Derksen stelt opvallende vrouwelijke VI-gast voor: ‘Maar ik moet het eerst goedpraten’

Johan Derksen denkt dat Wendy van Dijk een geschikte gast is bij Vandaag Inside. Tijdens de uitzending van het SBS6-programma oppert de televisiepersoonlijkheid zijn idee, maar heeft hij zijn twijfels door eerdere uitspraken over de 54-jarige presentatrice.

De Snor is intern gaan kijken of er niet iemand rondloopt die graag wil aanschuiven bij de dagelijkse talkshow van SBS6. “Dan stuit ik toch op jullie, want jullie hebben die vrouw tot op het bot beledigd. Terwijl ik het heb proberen te sussen. Maar ik denk dat Wendy van Dijk toe is aan een volwassen programma, maar ik moet eerst goedpraten wat jullie hebben gezegd.”

Artikel gaat verder onder video

Derksen doelt onder meer op een moment van zo’n drie jaar geleden, toen René van der Gijp bargast Manya Koetse – die over de coronalockdown in China praatte - vergeleek met Ushi, een Japans typetje dat gecreëerd is door Wendy van Dijk.

“Ik kwam haar een keer tegen in de gang. Als blikken konden doden, was ik ter plaatste neergevallen”, lacht Derksen. Wilfred Genee vraagt zich af of Van Dijk inmiddels een andere mening heeft over De Snor. “Nou, alle showprogramma’s met toeters en bellen vallen af, dus hier kan ze wel komen zitten. Het is een personality, ze heeft heel veel dingen met de tv gedaan en zal heen plankenkoorts hebben. Misschien is het wel een ontdekking, als ze een beetje mee wil doen”, reageert Derksen.

René van der Gijp sluit zich daarbij aan: “Prima, gewoon een keer proberen.” Genee richt zich weer tot Derksen: “Maar dit komt niet vanuit SBS6? Dit is gewoon een spontane actie van jou?” De hoofdrolspeler van Vandaag Inside heeft zijn idee ‘met niemand overlegd’. “John de Mol zegt: ze heeft nog een tweejarig contract, vult haar zakken… kunnen jullie er niks mee? Nee zo is het niet gegaan”, verduidelijkt Derksen.