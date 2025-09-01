Van der Vaart: 'Ihattaren moet zich kapot schamen'

moet zich ‘schamen’ dat hij nu bij Fortuna Sittard speelt, vindt Rafael van der Vaart. De spelmaker, zondag goed voor twee doelpunten tegen NEC (3-2), zou volgens de analist bij een veel grotere club moeten spelen.

“Hij moet zich kapot schamen dat hij niet uit zijn carrière heeft gehaald wat er nu uitkomt. Hij moet zich eigenlijk schamen dat hij bij Fortuna speelt”, stelt Van der Vaart bij Studio Voetbal. “Met alle respect voor Fortuna. Hij heeft zoveel kwaliteiten, daar is iedereen het erover eens. Maar hij leeft er niet voor, of wat dan ook, ik weet het niet. Ik geniet van hem. Ik vind het een waanzinnige speler. Ik geloof nog steeds in hem.”

Artikel gaat verder onder video

“Hij is pas 23, dus er is nog alle tijd. Maar de tijd gaat snel. Hij moet echt bij zichzelf te rade gaan: waarom speelt hij nu bij Fortuna? Daar moet je je eigenlijk voor schamen. En van daaruit moet je verder gaan werken. Er zit veel meer in. Ik hoor allemaal excuses”, aldus de voormalig middenvelder.

Theo Janssen vraagt zich af of Ihattaren ‘er echt voor leeft’. “Het is ook een jongen die wel geniet van het leven. Daar is ook niks mis mee”, zegt Janssen, waarna Van der Vaart lachend zegt dat zij daar niet echt over mogen beginnen. “Maar met zijn kwaliteiten… Hij is beter dan ik was”, antwoordt Janssen. “Hij is vele malen beter. Ik vind hem zo goed. Die jongen heeft zoveel kwaliteiten.”

Ihattaren ziet zichzelf in de toekomst bij een Europese topclub spelen. Wat denkt zijn voormalig RKC Waalwijk-ploeggenoot Michiel Kramer daarvan? “De voetbalkwaliteiten staan buiten kijf, maar hij moet het nu ook over een heel seizoen gaan laten zien. Niet zozeer in vijf wedstrijden of tien wedstrijden. Nee, gewoon 34 wedstrijden laten zien dat jij bepalend kunt zijn bij Fortuna Sittard. Als je dat doet, dan kan je misschien weer een stapje maken en wie weet waar hij over een paar jaar is.”