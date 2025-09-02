Live voetbal

Johan Derksen: 'Het is natuurlijk een afgang dat hij bij Fortuna speelt en niet bij FC Barcelona'

Johan Derksen aan het woord bij Vandaag Inside
Foto: © Vandaag Inside
Tijmen Gerritsen
2 september 2025, 06:25   Bijgewerkt: 1 september 2025, 23:34

Mohamed Ihattaren maakte zondag twee goals namens Fortuna Sittard tegen NEC, maar Johan Derksen heeft er nog steeds geen vertrouwen in dat de middenvelder gaat slagen in Sittard. De analist van Vandaag Inside, die het al schandalig vindt dat Ihattaren bij een club als Fortuna speelt, denkt dat de geboren Utrechter het lastig krijgt in Limburg.

Het gaat de laatste weken veel over Ihattaren. De kersvers middenvelder van Fortuna Sittard liet recentelijk weten niet meer voor het Nederlands elftal te willen spelen, maar wel voor de Marokkaanse ploeg. Op zijn teksten kreeg hij veel kritiek, onder meer van Johan Derksen. Zo noemde de analist van Vandaag Inside de middenvelder van Fortuna Sittard een 'eerste klas slapzak'.

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen weekend liet Ihattaren zijn voeten spreken door twee keer te scoren tegen NEC. De beelden van zijn goals worden getoond in Vandaag Inside, maar kunnen op weinig enthousiasme rekenen: "Het is natuurlijk al een afgang dat die jongen bij Fortuna speelt en niet bij FC Barcelona of Manchester City", zegt Derksen. "En alle mensen die hem probeerden te helpen in de afgelopen jaren zijn gefrustreerd afgehaakt. Ik denk dat er niets van terechtkomt als je hem op een appartement in Sittard zet."

Voorlopig is Ihattaren met twee doelpunten en een assist in slechts twee wedstrijden wél goed begonnen in Limburg. Valentijn Driessen vindt echter net als Derksen dat het allemaal niet te groot gemaakt moet worden: "Het is volgens hem iedereen zijn schuld behalve die van Ihattaren zelf. Dan denkt hij zijn gelijk te halen door twee goals te maken, maar daarvan werd er ook een van richting veranderd."

