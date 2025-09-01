Wim Kieft zit in zorgcentrum: 'Hij heeft vreselijke pijn. Het gaat niet goed'

Rob Jansen heeft maandag in de podcast KieftJansenEgmondGijp een update gegeven over de gezondheid van Wim Kieft (62). De oud-voetballer en analist ontbrak deze week voor de derde keer in de podcast, nadat hij onlangs met spoed werd geopereerd aan het kniegewricht.

In de nieuwste aflevering van de podcast KieftJansenEgmondGijp legt Jansen uit wat er met Kieft gebeurd is en hoe het er nu aan toe gaat. Hij is namens de podcastmakers het aanspreekpunt over hoe het gaat met hun 62-jarige collega en vriend: "Hij is voor de derde keer geopereerd aan zijn knie. Dat had in principe een kleine ingreep moeten zijn, maar dat was het niet."

"Hij kreeg een bacterie in zijn knie en als dat het geval is, dan krijg je vreselijke pijn. Nu zit hij in een zorgcentrum in Hilversum en heeft hij opnieuw heel veel pijn. De antibiotica moet zijn werk doen. Het is nu afwachten of dat aan gaat slaan. Maar het gaat niet goed", weet Jansen.

De zaakwaarnemer hoopt Kieft spoedig weer te verwelkomen bij de podcast, maar rekent voorlopig nog niet op zijn komst: "Laten we hopen dat het snel gaat, maar hij is nog wel even bezig. Hij heeft gewoon pech."