Johan Derksen spreekt schande van 'racistische' Feyenoord-supporters

Johan Derksen heeft maandagavond afkeurend gereageerd op het statement dat zondag door supporters van Feyenoord is gemaakt op bezoek bij Sparta Rotterdam. De fans zongen meermaals 'AZC, weg ermee'. Dat zijn onbeschaafde, racistische leuzen, aldus de analist van Vandaag Inside.
"Dit is onbeschaafd", zegt Derksen op het moment dat Wilfred Genee de racistische leuzen van de Feyenoord-fans ter sprake brengt in het programma Vandaag Inside. De fans van de koploper van de Eredivisie zongen luidkeels 'AZC, weg ermee' in het uitvak op het moment dat de onlangs overleden Lisa (17) uit Abcoude werd herdacht.
"Ik vind dat een scheidsrechter de wedstrijd moet staken als er racistische dingen worden geroepen. En dit is een vorm van racisme", zegt Derksen. Valentijn Driessen is het met zijn collega eens en vindt het zonde dat de voetbalsupporters zich van deze kant laten zien.
"Dit is natuurlijk wel kwalijk", geeft de journalist van De Telegraaf aan. "Er zitten natuurlijk wel mensen in asielzoekerscentra die terecht zijn gevlucht naar Nederland. Je moet ze niet over een kam scheren."
AZC weg ermee is geen racisme.. het is iets wat het meerendeel uit Nederland wilt. Kijk alle ellende en dorpen die over worden genomen door statushouders.. ik ben ook geen racist en ik ben ook blij met verschillende culturen in Nederland iets wat ik al van kleins af aan gewend ben. Maar als de woningnood zo hoog is en de overlast zo extreem is het 1 keer genoeg.
AZC weg ermee is geen racisme.. het is iets wat het meerendeel uit Nederland wilt. Kijk alle ellende en dorpen die over worden genomen door statushouders.. ik ben ook geen racist en ik ben ook blij met verschillende culturen in Nederland iets wat ik al van kleins af aan gewend ben. Maar als de woningnood zo hoog is en de overlast zo extreem is het 1 keer genoeg.