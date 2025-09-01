Live voetbal

Johan Derksen spreekt schande van 'racistische' Feyenoord-supporters

Johan Derksen bij Vandaag Inside
Foto: © Talpa
4 reacties
Redactie FCUpdate
1 september 2025, 22:22   Bijgewerkt: 22:32

Johan Derksen heeft maandagavond afkeurend gereageerd op het statement dat zondag door supporters van Feyenoord is gemaakt op bezoek bij Sparta Rotterdam. De fans zongen meermaals 'AZC, weg ermee'. Dat zijn onbeschaafde, racistische leuzen, aldus de analist van Vandaag Inside.

"Dit is onbeschaafd", zegt Derksen op het moment dat Wilfred Genee de racistische leuzen van de Feyenoord-fans ter sprake brengt in het programma Vandaag Inside. De fans van de koploper van de Eredivisie zongen luidkeels 'AZC, weg ermee' in het uitvak op het moment dat de onlangs overleden Lisa (17) uit Abcoude werd herdacht.

Artikel gaat verder onder video

"Ik vind dat een scheidsrechter de wedstrijd moet staken als er racistische dingen worden geroepen. En dit is een vorm van racisme", zegt Derksen. Valentijn Driessen is het met zijn collega eens en vindt het zonde dat de voetbalsupporters zich van deze kant laten zien.

"Dit is natuurlijk wel kwalijk", geeft de journalist van De Telegraaf aan. "Er zitten natuurlijk wel mensen in asielzoekerscentra die terecht zijn gevlucht naar Nederland. Je moet ze niet over een kam scheren."

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Rafael van der Vaart

Van der Vaart wordt jaloers van één speler bij Feyenoord

  • Gisteren, 23:10
  • Gisteren, 23:10
Feyenoord-speler Givairo Read

Spelers van Feyenoord lachen op Instagram massaal om foute berichtgeving

  • Gisteren, 22:55
  • Gisteren, 22:55
Kenneth Perez

Kenneth Perez is vernietigend: 'Alsjeblieft! Hij lijkt wel een oude legend!'

  • Gisteren, 22:30
  • Gisteren, 22:30
0 4 reacties
Reageren
4 reacties
Arena
357 Reacties
21 Dagen lid
1.209 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Onbeschaafd en racistisch. Daar kijkt toch helemaal niemand van op of wel?

Ome Barend
105 Reacties
2 Dagen lid
146 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena och jochie draaf je weer eens door.. op je veilige zolderkamer heb je natuurlijk geen flauw benul wat er allemaal op straat afspeelt. Jij zit natuurlijk 24/7 thuis op FCUpdate.

De kikker
104 Reacties
872 Dagen lid
134 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ben geen Feyenoorder maar ze hebben gewoon gelijk. Overal in Europa zie je dat vooral vrouwen en kinderen de dupe worden van de azc s.

Ome Barend
105 Reacties
2 Dagen lid
146 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

AZC weg ermee is geen racisme.. het is iets wat het meerendeel uit Nederland wilt. Kijk alle ellende en dorpen die over worden genomen door statushouders.. ik ben ook geen racist en ik ben ook blij met verschillende culturen in Nederland iets wat ik al van kleins af aan gewend ben. Maar als de woningnood zo hoog is en de overlast zo extreem is het 1 keer genoeg.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Arena
357 Reacties
21 Dagen lid
1.209 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Onbeschaafd en racistisch. Daar kijkt toch helemaal niemand van op of wel?

Ome Barend
105 Reacties
2 Dagen lid
146 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena och jochie draaf je weer eens door.. op je veilige zolderkamer heb je natuurlijk geen flauw benul wat er allemaal op straat afspeelt. Jij zit natuurlijk 24/7 thuis op FCUpdate.

De kikker
104 Reacties
872 Dagen lid
134 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ben geen Feyenoorder maar ze hebben gewoon gelijk. Overal in Europa zie je dat vooral vrouwen en kinderen de dupe worden van de azc s.

Ome Barend
105 Reacties
2 Dagen lid
146 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

AZC weg ermee is geen racisme.. het is iets wat het meerendeel uit Nederland wilt. Kijk alle ellende en dorpen die over worden genomen door statushouders.. ik ben ook geen racist en ik ben ook blij met verschillende culturen in Nederland iets wat ik al van kleins af aan gewend ben. Maar als de woningnood zo hoog is en de overlast zo extreem is het 1 keer genoeg.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Sparta - Feyenoord

0 - 4
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
3
7
9
2
NEC
4
10
9
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel