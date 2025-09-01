Twee dagen nadat hij van de interesse hoorde, tekent Malcolm Jeng bij Feyenoord

is de nieuwe verdediger van Feyenoord, zo maken de Rotterdammers bekend via de officiële kanalen. De twintigjarige Zweed komt over van het Franse Stade Reims en wordt voor een seizoen gehuurd. De Rotterdammers hebben een koopoptie bedongen.

Feyenoord was deze zomer na het vertrek van Dávid Hancko en Facundo González naarstig op zoek naar versterkingen voor de positie van linker centrale verdediger. Eerder deze zomer werd Tsuyoshi Watanabe voor die plek aangetrokken, maar dat was voor de Rotterdammers niet voldoende. Er moest namelijk ook nog een jonge, linksbenige concurrent bijkomen.

Die is gevonden in de persoon van Jeng. De mandekker komt op huurbasis over van het Franse Stade Reims, dat afgelopen seizoen degradeerde naar Ligue 2. De Rotterdammers hebben daarnaast een koopoptie weten te bedingen, waardoor Jeng bij een succesvolle samenwerking langer in De Kuip kan blijven.

‘"et voelt goed om hier te zijn, en ik ben trots dat ik bij Feyenoord heb getekend", vertelt de aanwinst op de website van Feyenoord. "Twee dagen geleden hoorde ik dat de club interesse in me had en is alles in een stroomversnelling geraakt. Het voelde gelijk als een goede stap. Het stadion is fantastisch, de club is top en ik hoor alleen maar goede verhalen over de supporters."

"Feyenoord is een grote club die in een grote competitie speelt, dus ik kijk er naar uit om hier verder te groeien als speler", vervolgt Jeng. "De club heeft me laten weten dat ze me zien als talent en ik denk dat bij Feyenoord alle voorwaarden aanwezig zijn om me verder te ontwikkelen. Hopelijk kan ik eraan bijdragen om de club successen te laten boeken.’

Jeng doorliep het laatste deel van zijn jeugdopleiding bij het Zweedse Sirius, dat hem afgelopen winter voor 2,5 miljoen euro aan Stade Reims verkocht. De jonge verdediger kwam echter nauwelijks in actie bij de Franse degradant. In totaal speelde hij vier duels in het eerste elftal. Voor zijn stap naar Stade Reims zou Feyenoord Jeng ook al in het vizier hebben gehad.