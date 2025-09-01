Feyenoord is ‘luid en duidelijk’ en gaat voor uitgaande transfer liggen

Feyenoord gaat niet meewerken aan een vertrek van , zo maakt Voetbal International duidelijk. De Zuid-Koreaan werd zondag in verband gebracht met een stap naar Fulham, maar de Rotterdammers achten hem te belangrijk om nog te laten gaan.

Hwang heeft een contract tot medio 2028 en geldt als sleutelspeler in De Kuip. Zondag werd duidelijk dat Fulham interesse heeft in de middenvelder en zich met een ‘aftastend openingsbod’ zou gaan melden bij Feyenoord. Destijds werd al gemeld dat Dennis te Kloese alleen mee zou werken bij ‘een niet te weigeren bod’.

Artikel gaat verder onder video

Maandag schrijft VI dat de transfer van Hwang naar Fulham er niet van gaat komen. “Hwang is nog geen jaar bij Feyenoord, maar heeft zich, mits fit, laten zien als een belangrijke schakel op het middenveld”, klinkt het. De Zuid-Koreaan moet samen met Luciano Valente voor de creativiteit vanaf het middenveld gaan zorgen.

“Feyenoord is luid en duidelijk: In-Beom Hwang mag niet vertrekken”, zo is het standpunt van de Rotterdammers. “Hij is te belangrijk voor de club en hard nodig voor de komende weken waarin Feyenoord een dubbel (competitie en Europa League) programma zal gaan draaien.”