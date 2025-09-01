Live voetbal

Feyenoord is ‘luid en duidelijk’ en gaat voor uitgaande transfer liggen

Feyenoord is ‘luid en duidelijk’ en gaat voor uitgaande transfer liggen
Foto: © Imago
10 reacties
Niels Hassfeld
1 september 2025, 11:36

Feyenoord gaat niet meewerken aan een vertrek van In-Beom Hwang, zo maakt Voetbal International duidelijk. De Zuid-Koreaan werd zondag in verband gebracht met een stap naar Fulham, maar de Rotterdammers achten hem te belangrijk om nog te laten gaan.

Hwang heeft een contract tot medio 2028 en geldt als sleutelspeler in De Kuip. Zondag werd duidelijk dat Fulham interesse heeft in de middenvelder en zich met een ‘aftastend openingsbod’ zou gaan melden bij Feyenoord. Destijds werd al gemeld dat Dennis te Kloese alleen mee zou werken bij ‘een niet te weigeren bod’.

Artikel gaat verder onder video

Maandag schrijft VI dat de transfer van Hwang naar Fulham er niet van gaat komen. “Hwang is nog geen jaar bij Feyenoord, maar heeft zich, mits fit, laten zien als een belangrijke schakel op het middenveld”, klinkt het. De Zuid-Koreaan moet samen met Luciano Valente voor de creativiteit vanaf het middenveld gaan zorgen.

“Feyenoord is luid en duidelijk: In-Beom Hwang mag niet vertrekken”, zo is het standpunt van de Rotterdammers. “Hij is te belangrijk voor de club en hard nodig voor de komende weken waarin Feyenoord een dubbel (competitie en Europa League) programma zal gaan draaien.”

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Rafael van der Vaart

Van der Vaart wordt jaloers van één speler bij Feyenoord

  • Gisteren, 23:10
  • Gisteren, 23:10
Feyenoord-speler Givairo Read

Spelers van Feyenoord lachen op Instagram massaal om foute berichtgeving

  • Gisteren, 22:55
  • Gisteren, 22:55
Malcolm Jeng

Feyenoord slaat toe op transfermarkt: 'Hij wil zo snel mogelijk naar Rotterdam'

  • Gisteren, 20:43
  • Gisteren, 20:43
0 10 reacties
Reageren
10 reacties
ERIMIR
3.348 Reacties
421 Dagen lid
37.387 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Te kloese kan niet kieskeurig zijn, hij heeft teveel met geld gesmeten. Het geld is op en in EL valt er ook geen droog brood te verdienen.

jurgen😎
1.834 Reacties
1.070 Dagen lid
13.491 Likes
jurgen😎
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

heb je al dat sprookjesverhaal van je over timber kunnen bevestigen?

Ome Barend
75 Reacties
1 Dag lid
97 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@jurgen😎 de beste man is helemaal door aan het draaien.. 😂. Voor sommige is het nog heel moeilijk te beseffen waar Feyenoord nu staat. Een vriend van mij zei al laatst wat is blijven hangen, de reus is wakker.

jurgen😎
1.834 Reacties
1.070 Dagen lid
13.491 Likes
jurgen😎
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ome barend klopt als het zo doorgaat gaat het een lang seizoen voor sommige figuren hier worden . Met veel veel onzin praatjes

ERIMIR
3.348 Reacties
421 Dagen lid
37.387 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Geniet er nu van de winst van clubs uit het rechterrijtje. Als de tegenstand groter wordt is het huilen geblazen net als toen tegen fener. Gaan jullie de EL nog winnen anders wordt het Conference league volgend seizoen.

Ome Barend
75 Reacties
1 Dag lid
97 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@ERIMIR precies Volendam krijgen we nog 😂🤣!

ERIMIR
3.348 Reacties
421 Dagen lid
37.387 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@jurgen😎 het is gebeurd, is geen sprookje. Geloof ik niet in, jij kennelijk nog wel. Timber trekt zijn keuteltje in en laat zich piepelen door vP. Hij moet een voorbeeld nemen aan Brobbey, die houdt zijn rug teminste recht.

ERIMIR
3.348 Reacties
421 Dagen lid
37.387 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Omaatje, daar ga je pas achterkomen wat tegenstand is, net als tegen fener.

Ome Barend
75 Reacties
1 Dag lid
97 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@jurgen😎 ik kom niet meer bij van het lachen.. wat maken sommige zichzelf belachelijk hahaha. Ik hoop dat Heitinga nog lang trainer is van Ajax, Kroes mag wat mij betreft ook nog lang blijven daar.

Goku2
3 Reacties
367 Dagen lid
8 Likes
Goku2
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Feitje: hebben nog steeds meer verkocht dan gekocht qua geld. Maar je moet wat roepen, nu je vijfde staat, en miljoen uitgegeven aan spelers die het nog niet waar maken.

ERIMIR
3.348 Reacties
421 Dagen lid
37.387 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

He' Goku, alweer terug. Waarom heb je eigenlijk een aangekregen. Je bent de laatste Feyenoorder die dat verdient. Als het kc was geweest met zijn vele accountjes en een paar van zijn volgelingen had ik het wel kunnen begrijpen. Niet dat het veel helpt, fcupdate heeft helemaal geen vat op dat soort figuren en vinden het prima zo. Zoals je ziet is het niveau hier maar steeds belabberder geworden. Het lijkt bij sommigen wel als geouwehoer van demente bejaarden.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

ERIMIR
3.348 Reacties
421 Dagen lid
37.387 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Te kloese kan niet kieskeurig zijn, hij heeft teveel met geld gesmeten. Het geld is op en in EL valt er ook geen droog brood te verdienen.

jurgen😎
1.834 Reacties
1.070 Dagen lid
13.491 Likes
jurgen😎
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

heb je al dat sprookjesverhaal van je over timber kunnen bevestigen?

Ome Barend
75 Reacties
1 Dag lid
97 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@jurgen😎 de beste man is helemaal door aan het draaien.. 😂. Voor sommige is het nog heel moeilijk te beseffen waar Feyenoord nu staat. Een vriend van mij zei al laatst wat is blijven hangen, de reus is wakker.

jurgen😎
1.834 Reacties
1.070 Dagen lid
13.491 Likes
jurgen😎
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ome barend klopt als het zo doorgaat gaat het een lang seizoen voor sommige figuren hier worden . Met veel veel onzin praatjes

ERIMIR
3.348 Reacties
421 Dagen lid
37.387 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Geniet er nu van de winst van clubs uit het rechterrijtje. Als de tegenstand groter wordt is het huilen geblazen net als toen tegen fener. Gaan jullie de EL nog winnen anders wordt het Conference league volgend seizoen.

Ome Barend
75 Reacties
1 Dag lid
97 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@ERIMIR precies Volendam krijgen we nog 😂🤣!

ERIMIR
3.348 Reacties
421 Dagen lid
37.387 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@jurgen😎 het is gebeurd, is geen sprookje. Geloof ik niet in, jij kennelijk nog wel. Timber trekt zijn keuteltje in en laat zich piepelen door vP. Hij moet een voorbeeld nemen aan Brobbey, die houdt zijn rug teminste recht.

ERIMIR
3.348 Reacties
421 Dagen lid
37.387 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Omaatje, daar ga je pas achterkomen wat tegenstand is, net als tegen fener.

Ome Barend
75 Reacties
1 Dag lid
97 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@jurgen😎 ik kom niet meer bij van het lachen.. wat maken sommige zichzelf belachelijk hahaha. Ik hoop dat Heitinga nog lang trainer is van Ajax, Kroes mag wat mij betreft ook nog lang blijven daar.

Goku2
3 Reacties
367 Dagen lid
8 Likes
Goku2
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Feitje: hebben nog steeds meer verkocht dan gekocht qua geld. Maar je moet wat roepen, nu je vijfde staat, en miljoen uitgegeven aan spelers die het nog niet waar maken.

ERIMIR
3.348 Reacties
421 Dagen lid
37.387 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

He' Goku, alweer terug. Waarom heb je eigenlijk een aangekregen. Je bent de laatste Feyenoorder die dat verdient. Als het kc was geweest met zijn vele accountjes en een paar van zijn volgelingen had ik het wel kunnen begrijpen. Niet dat het veel helpt, fcupdate heeft helemaal geen vat op dat soort figuren en vinden het prima zo. Zoals je ziet is het niveau hier maar steeds belabberder geworden. Het lijkt bij sommigen wel als geouwehoer van demente bejaarden.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

In-Beom Hwang

In-Beom Hwang
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 28 jaar (20 sep. 1996)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
1
0
2024/2025
Feyenoord
21
3
2023/2024
Olympiakos
0
0
2023/2024
Crvena zvezda
27
5

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
3
7
9
2
NEC
4
10
9
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel