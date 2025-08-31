Feyenoord ontvangt vlak voor transferdeadline bod op In-beom Hwang

Fulham gaat zich bij Feyenoord melden met een 'aftastend openingsbod' op In-beom Hwang, schrijft Feyenoord Transfermarkt. De Premier League-club zal snel ter zake moeten komen, want de transferdeadline verstrijkt in Engeland al maandagavond om 20.00 uur. Feyenoord 'werkt alleen mee bij een niet te weigeren bod', klinkt het.
Hwang heeft een contract tot medio 2028 en geldt als sleutelspeler in De Kuip. Door zijn contractduur is er voor Feyenoord geen noodzaak om mee te werken aan een transfer. Een vertrek van collega-middenvelder Quinten Timber behoort ook nog altijd tot de mogelijkheden. Het zou voor Feyenoord een grote klap zijn als twee middenvelders in de slotfase van de transfermarkt vertrekken.
Feyenoord nam Hwang een jaar geleden voor circa zeven miljoen euro over van Rode Ster Belgrado. Zijn transfer bleek een schot in de roos. De Zuid-Koreaan werd in rap tempo een bepalende speler en heeft inmiddels 33 officiële wedstrijden voor Feyenoord op zijn naam. Zondag ontbrak hij tegen Sparta Rotterdam (0-4 zege) vanwege lichte klachten.
Liever behouden. Aan de andere kant, aan het einde van de transfer window kun je met Engelse interesse mogelijk nog goed geld vangen. Timber extra poen geven om te verlengen. Zonder hwang ging het goed vandaag maar Moder is ook nog niet terug. Targeline is toch een stukje minder dan hwang.
19 mag ie gaan ! En anders houden we hem !
Kameraden, 20mln 5 mln bonussen en als vervanger 6 van Volendam Gibson Yah
speelde erg goed, maar je vraagt je af waarom Utrecht hem zomaar heeft laten gaan
Van mij mag hij blijven.. Hwang is een strijder. Wat een geweldige aankoop. Zoals Mourinho al zei de scouting van Feyenoord is echt van een heel hoog niveau.
Niet laten gaan. Die Engelsen denken dat iedereen bibbert als zij een bod doen. Kloese poot stijf houden! Morgen bibberation day (ja ik weet het een beetje gepikt van Trump Liberation day)
Niet verkopen. Wordt Feijenoord alleen maar zwakker door. Uitstekende speler die vele kilometers, zowel aanvallend als verdedigend, aflegt. Een ongekend goede balveroveraar
