Feyenoord ontvangt vlak voor transferdeadline bod op In-beom Hwang

Feyenoord-speler In-beom Hwang
Dominic Mostert
31 augustus 2025, 21:57   Bijgewerkt: 22:03

Fulham gaat zich bij Feyenoord melden met een 'aftastend openingsbod' op In-beom Hwang, schrijft Feyenoord Transfermarkt. De Premier League-club zal snel ter zake moeten komen, want de transferdeadline verstrijkt in Engeland al maandagavond om 20.00 uur. Feyenoord 'werkt alleen mee bij een niet te weigeren bod', klinkt het.

Hwang heeft een contract tot medio 2028 en geldt als sleutelspeler in De Kuip. Door zijn contractduur is er voor Feyenoord geen noodzaak om mee te werken aan een transfer. Een vertrek van collega-middenvelder Quinten Timber behoort ook nog altijd tot de mogelijkheden. Het zou voor Feyenoord een grote klap zijn als twee middenvelders in de slotfase van de transfermarkt vertrekken.

Feyenoord nam Hwang een jaar geleden voor circa zeven miljoen euro over van Rode Ster Belgrado. Zijn transfer bleek een schot in de roos. De Zuid-Koreaan werd in rap tempo een bepalende speler en heeft inmiddels 33 officiële wedstrijden voor Feyenoord op zijn naam. Zondag ontbrak hij tegen Sparta Rotterdam (0-4 zege) vanwege lichte klachten.

jurgen😎
jurgen😎
19 mag ie gaan ! En anders houden we hem !

12deman
12deman
Kameraden, 20mln 5 mln bonussen en als vervanger 6 van Volendam Gibson Yah

chPxkuULcyHrEqc
chPxkuULcyHrEqc
speelde erg goed, maar je vraagt je af waarom Utrecht hem zomaar heeft laten gaan

Ome Barend
Ome Barend
Van mij mag hij blijven.. Hwang is een strijder. Wat een geweldige aankoop. Zoals Mourinho al zei de scouting van Feyenoord is echt van een heel hoog niveau.

Pietjanhendrik
Pietjanhendrik
Liever behouden. Aan de andere kant, aan het einde van de transfer window kun je met Engelse interesse mogelijk nog goed geld vangen. Timber extra poen geven om te verlengen. Zonder hwang ging het goed vandaag maar Moder is ook nog niet terug. Targeline is toch een stukje minder dan hwang.

Copa
Copa
Niet laten gaan. Die Engelsen denken dat iedereen bibbert als zij een bod doen. Kloese poot stijf houden! Morgen bibberation day (ja ik weet het een beetje gepikt van Trump Liberation day)

Martine
Martine
Niet verkopen. Wordt Feijenoord alleen maar zwakker door. Uitstekende speler die vele kilometers, zowel aanvallend als verdedigend, aflegt. Een ongekend goede balveroveraar

