Feyenoord ontvangt vlak voor transferdeadline bod op In-beom Hwang

Fulham gaat zich bij Feyenoord melden met een 'aftastend openingsbod' op In-beom Hwang, schrijft Feyenoord Transfermarkt. De Premier League-club zal snel ter zake moeten komen, want de transferdeadline verstrijkt in Engeland al maandagavond om 20.00 uur. Feyenoord 'werkt alleen mee bij een niet te weigeren bod', klinkt het.

Hwang heeft een contract tot medio 2028 en geldt als sleutelspeler in De Kuip. Door zijn contractduur is er voor Feyenoord geen noodzaak om mee te werken aan een transfer. Een vertrek van collega-middenvelder Quinten Timber behoort ook nog altijd tot de mogelijkheden. Het zou voor Feyenoord een grote klap zijn als twee middenvelders in de slotfase van de transfermarkt vertrekken.

Feyenoord nam Hwang een jaar geleden voor circa zeven miljoen euro over van Rode Ster Belgrado. Zijn transfer bleek een schot in de roos. De Zuid-Koreaan werd in rap tempo een bepalende speler en heeft inmiddels 33 officiële wedstrijden voor Feyenoord op zijn naam. Zondag ontbrak hij tegen Sparta Rotterdam (0-4 zege) vanwege lichte klachten.