Spelers van Feyenoord lachen op Instagram massaal om foute berichtgeving

Feyenoord-speler Givairo Read
Foto: © Imago
Dominic Mostert
31 augustus 2025, 22:55

Givairo Read heeft een sneertje uitgedeeld aan het medium Feyenoord Transfermarkt. De rechtsback van Feyenoord maakte zondag zijn rentree bij Feyenoord na een afwezigheid van drie weken door een blessure, aanzienlijk korter dan Feyenoord Transfermarkt voorspelde.

"Kalenderjaar ging snel voorbij 🤣", schrijft Read op Instagram na zijn rentree op het veld. Het is een duidelijke verwijzing naar een bericht dat Feyenoord Transfermarkt op 12 augustus plaatste: "Feyenoord verwacht Givairo Read de rest van het kalenderjaar niet speelklaar te krijgen." 

Meerdere (contract)spelers van Feyenoord, zoals Quinten Timber, Gjivai Zechiël, Bart Nieuwkoop, Jaden Slory en Thijs Kraaijeveld, reageren met lachende emoji’s. Calvin Stengs schrijft ‘jokes’.

Trainer Robin van Persie maakte al snel duidelijk dat het nieuws niet klopte. “Ik heb wat nieuws vernomen, tegenwoordig nemen we alles en iedereen serieus. Maar blijkbaar is Read tot en met de winter eruit, maar dat klopt helemaal niet. Wat er wel klopt? Dat hij na de interlandbreak terug is, dat is de verwachting”, zei Van Persie.

De rentree van Read liet nog minder lang op zich wachten. Hij heeft uiteindelijk slechts één competitiewedstrijd hoeven missen. Read heeft nu even vrijaf, want hij is niet opgeroepen voor Jong Oranje, dat een EK-kwalificatiewedstrijd speelt tegen Israël.

