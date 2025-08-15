Van Persie ontkracht dramatisch Feyenoord-nieuws: 'Dat klopt helemaal niet'

Givairo Read is veel eerder terug bij Feyenoord dan eerder deze week gemeld werd, zo meldt trainer Robin van Persie vrijdagmiddag. Waar de rechtsback volgens berichtgeving van Feyenoord Transfermarkt tot de winterstop 'out' zou zijn, vertelt Van Persie dat hij Read na de eerste interlandbreak van het nieuwe seizoen al weer terug verwacht.
Van Persie krijgt vrijdagmiddag op een persconferentie de vraag hoelang hij verwacht dat Read uitgeschakeld zal zijn en komt met een duidelijke reactie. "Ik heb wat nieuws vernomen, tegenwoordig nemen we alles en iedereen serieus. Maar blijkbaar is Read tot en met de winter eruit, maar dat klopt helemaal niet", aldus de trainer. "Wat er wel klopt? Dat hij na de interlandbreak terug is, dat is de verwachting."
Begin september, na de derde speelronde in de Eredivisie, waaieren de internationals uit naar hun respectievelijke nationale ploegen. Zo speelt het Nederlands elftal WK-kwalificatieduels met achtereenvolgens Polen (4 september), Litouwen (7 september) en Malta (9 september). Feyenoord hervat de Eredivisie op zaterdag 13 september met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Als Read die dag weer beschikbaar is, dan hoeft de rechtsback enkel de Rotterdamse derby's met Excelsior (zaterdag 16 augustus) en Sparta (zondag 31 augustus) aan zich voorbij te laten gaan.
Read was niet wedstrijdfit, maar wel trainingsfit. Dat snapt iedereen toch nu wel? Het is volkomen logisch. Hij is niet geblesseerd, net als bijlow. Gewoon trainingsfit. Tijd dat iedereen dat nu een keer gaat begrijpen. En hoe lang het duurt om van trainingsfit naar wedstrijdfit te geraken? Tsja dat weet alleen professor van persie want niemand weet het beter dan het orakel zelf.
