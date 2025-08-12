Feyenoord-fans slikken 83 minuten na CL-uitschakeling nóg een gigantische domper

Feyenoord verwacht dit kalenderjaar geen beroep meer te kunnen doen op , zo meldt Feyenoord Transfermarkt nog geen anderhalf uur na de uitschakeling in de voorrondes van de Champions League tegen Fenerbahçe. De verdediger was niet met Feyenoord meegereisd naar Istanbul voor de ontmoeting met de Turken wegens een blessure.

Read is afgelopen weekend niet ongeschonden uit de strijd gekomen toen Feyenoord de eerste competitiewedstrijd – thuis tegen NAC Breda (2-0 zege) – speelde. De jonge rechtsback had een basisplaats en werd na ruim een uur spelen naar de kant gehaald. Maandag werd duidelijk dat Read niet met Feyenoord was meegereisd naar Istanbul voor de return tegen Fenerbahçe. Op de persconferentie voor het duel kondigde Robin van Persie al aan dat zijn derde aanvoerder ‘enige tijd’ afwezig zou zijn.

Artikel gaat verder onder video

Zonder Read beleefde Feyenoord een vervelende avond in Turkije. De Rotterdammers verloren met 5-2, waardoor het tweeluik in 6-4 in het voordeel van Fenerbahçe eindigde. Met name Jordan Lotomba, de enige rechtsback die Van Persie in Istanbul tot zijn beschikking had, speelde een beroerde wedstrijd. De Zwitser had een hoofdrol bij drie tegentreffers, waarna supporters van Feyenoord hem met de grond gelijkmaakten. Van Persie nam het wel voor zijn verdediger op.

Exact 83 minuten na het laatste fluitsignaal en daarmee de uitschakeling in de Champions League kregen de supporters van Feyenoord nog een enorme domper te verwerken. Feyenoord Transfermarkt meldt namelijk op X dat de Rotterdammers verwachten dat Read dit kalenderjaar niet meer in actie zal komen. In dat geval zal Van Persie in de eerste seizoenshelft voor die positie enkel Lotomba en Bart Nieuwkoop tot zijn beschikking hebben. Laatstgenoemde ontbrak ook in Istanbul, omdat hij nog aan het terugkomen is van een blessure.