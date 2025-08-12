Live voetbal

Feyenoord-fans slikken 83 minuten na CL-uitschakeling nóg een gigantische domper

Feyenoord-fans slikken 83 minuten na CL-uitschakeling nóg een gigantische domper
Foto: © Imago
2 reacties
Niels Hassfeld
12 augustus 2025, 22:41

Feyenoord verwacht dit kalenderjaar geen beroep meer te kunnen doen op Givairo Read, zo meldt Feyenoord Transfermarkt nog geen anderhalf uur na de uitschakeling in de voorrondes van de Champions League tegen Fenerbahçe. De verdediger was niet met Feyenoord meegereisd naar Istanbul voor de ontmoeting met de Turken wegens een blessure.

Read is afgelopen weekend niet ongeschonden uit de strijd gekomen toen Feyenoord de eerste competitiewedstrijd – thuis tegen NAC Breda (2-0 zege) – speelde. De jonge rechtsback had een basisplaats en werd na ruim een uur spelen naar de kant gehaald. Maandag werd duidelijk dat Read niet met Feyenoord was meegereisd naar Istanbul voor de return tegen Fenerbahçe. Op de persconferentie voor het duel kondigde Robin van Persie al aan dat zijn derde aanvoerder ‘enige tijd’ afwezig zou zijn.

Artikel gaat verder onder video

Zonder Read beleefde Feyenoord een vervelende avond in Turkije. De Rotterdammers verloren met 5-2, waardoor het tweeluik in 6-4 in het voordeel van Fenerbahçe eindigde. Met name Jordan Lotomba, de enige rechtsback die Van Persie in Istanbul tot zijn beschikking had, speelde een beroerde wedstrijd. De Zwitser had een hoofdrol bij drie tegentreffers, waarna supporters van Feyenoord hem met de grond gelijkmaakten. Van Persie nam het wel voor zijn verdediger op.

Exact 83 minuten na het laatste fluitsignaal en daarmee de uitschakeling in de Champions League kregen de supporters van Feyenoord nog een enorme domper te verwerken. Feyenoord Transfermarkt meldt namelijk op X dat de Rotterdammers verwachten dat Read dit kalenderjaar niet meer in actie zal komen. In dat geval zal Van Persie in de eerste seizoenshelft voor die positie enkel Lotomba en Bart Nieuwkoop tot zijn beschikking hebben. Laatstgenoemde ontbrak ook in Istanbul, omdat hij nog aan het terugkomen is van een blessure.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Van Persie heeft slecht nieuws over Read

Van Persie heeft slecht nieuws over Read

  • Gisteren, 20:10
  • Gisteren, 20:10
Fenerbahçe-trainer José Mourinho

Mourinho maakt officieel statement van Feyenoord belachelijk, maar slaat plank volledig mis

  • Gisteren, 19:46
  • Gisteren, 19:46
Feyenoord-trainer Robin van Persie

Van Persie mist naast Moder ook Read, Nieuwkoop en Diarra tegen Fenerbahçe

  • Gisteren, 14:03
  • Gisteren, 14:03
8 2 reacties
Reageren
2 reacties
Voetbalhoofdstad
0 Reacties
15 Dagen lid
0 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Daar gaan dingen niet goed in de medische staf van professor van Persie. Aantal blessures is ongekend. Er wordt gewoon niet goed getraind lijkt het wel. Ik zie het somber in zoals KC zou zeggen.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
345 Reacties
1.051 Dagen lid
4.735 Likes
Mike
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Hij liep de blessure op in de eerste wedstrijd. Jouw begrijpend lezen verklaart grotendeels jouw sombere blik.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Voetbalhoofdstad
0 Reacties
15 Dagen lid
0 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Daar gaan dingen niet goed in de medische staf van professor van Persie. Aantal blessures is ongekend. Er wordt gewoon niet goed getraind lijkt het wel. Ik zie het somber in zoals KC zou zeggen.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
345 Reacties
1.051 Dagen lid
4.735 Likes
Mike
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Hij liep de blessure op in de eerste wedstrijd. Jouw begrijpend lezen verklaart grotendeels jouw sombere blik.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Fenerbahçe - Feyenoord

5 - 2
Vandaag gespeeld om 19:00
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Givairo Read

Givairo Read
Team: Feyenoord
Leeftijd: 19 jaar (2 jun. 2006)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
1
0
2024/2025
Feyenoord
26
2
2023/2024
Feyenoord
0
0
2022/2023
Volendam II
24
1

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel