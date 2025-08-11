Van Persie heeft slecht nieuws over Read

Feyenoord zal het ‘enige tijd’ zonder Givairo Read moeten stellen, zo maakt Robin van Persie duidelijk op de persconferentie voor het duel met Fenerbahçe. Het is nog niet duidelijk hoe lang de verdediger uit roulatie is.
Read werd door Van Persie benoemd tot derde aanvoerder van Feyenoord, achter Sem Steijn en Anis Hadj Moussa. De jonge linksback had afgelopen weekend nog een basisplaats in de eerste competitiewedstrijd tegen NAC Breda (2-0 zege), maar is er tegen Fenerbahçe niet bij. De Rotterdammers maakten maandagmiddag bekend dat de jongeling niet mee is naar Turkije voor de return in de derde voorronde van de Champions League. Het heenduel won Feyenoord met 2-1.
Op de persconferentie in aanloop naar de return wordt Van Persie gevraagd naar het ontbreken van Read. De oefenmeester antwoordt dat de vleugelverdediger ‘enige tijd’ aan de kant zal staan, zo melden Dennis Kranenburg en Dennis van Eersel van Rijnmond op X. Momenteel wordt onderzocht hoe lang Read uit roulatie zal zijn.
Van Persie moet het naast Read ook nog zonder drie andere spelers stellen in Istanbul. Jakub Moder is nog altijd niet fit genoeg om te spelen, terwijl ook Gaoussou Diarra en Bart Nieuwkoop het duel moeten laten schieten. Fenerbahçe-trainer José Mourinho is in ieder geval niet onder de indruk van het ontbreken van Diarra, Read en Nieuwkoop en stelde dat zij ‘nog nooit hebben gespeeld’ bij Feyenoord.
Hoe kan dit nou weer? Dit is toch ongelofelijk.. en ook zo’n goede voetballer als Read! Heel erg balen, bah.
@Haha en jullie dan, als Feyenoord dan ook dezelfde kwaliteiten heeft en dezelfde prijzen gaat winnen zoals Arjen Robben is het prima!
@Haha en jullie dan.. ik moet bijna huilen.
Het aantal blessures bij feijenoord is toch wel ondertussen next level bizar aan het worden. Hoe komt het dat speler na speler geblesseerd raakt? Wat gebeurt er allemaal op de trainingen van Robin van Persie dat ze steeds allemaal geblesseerd raken of niet "wedstrijdfit" zijn? Toch inmiddels tijd om te kijken of er binnen feijenoord niet eens tijd wordt voor een topsport omgeving. Goed om iedereen daar in de staf eens goed tegen het licht te houden. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het somber in zie.
Ergens in maart vertelde van Persie nog dat hij de oorzaak wist van de vele blessures. Vijf maanden verder en je kunt je langzaam afvragen of het een kletsverhaal was, maar ook of er überhaupt wat aan gedaan is. Ik heb niet die indruk.
De neusjes kruipen weer allemaal uit hun holletje.. je zou je maar elke dag druk maken om de mooiste club van Nederland.
@De kikker nee.
Feyenoord zal vooral van Nieuwkoop missen Niet te lang stil blijven staan. een beetje als AJAX opstellen. Niet bang zijn, daar heeft Mourinho niet van terug. Meestal knijpt Feyenoord zich voor Mourrinho. Bravoure, zeggen we zijn gekomen om deze wedstrijd OOK te winnen. laten zij maar bang zijn
