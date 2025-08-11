Live voetbal 2

Van Persie heeft slecht nieuws over Read

Van Persie heeft slecht nieuws over Read
Foto: © Imago
12 reacties
Niels Hassfeld
11 augustus 2025, 20:10

Feyenoord zal het ‘enige tijd’ zonder Givairo Read moeten stellen, zo maakt Robin van Persie duidelijk op de persconferentie voor het duel met Fenerbahçe. Het is nog niet duidelijk hoe lang de verdediger uit roulatie is.

Read werd door Van Persie benoemd tot derde aanvoerder van Feyenoord, achter Sem Steijn en Anis Hadj Moussa. De jonge linksback had afgelopen weekend nog een basisplaats in de eerste competitiewedstrijd tegen NAC Breda (2-0 zege), maar is er tegen Fenerbahçe niet bij. De Rotterdammers maakten maandagmiddag bekend dat de jongeling niet mee is naar Turkije voor de return in de derde voorronde van de Champions League. Het heenduel won Feyenoord met 2-1.

Artikel gaat verder onder video

Op de persconferentie in aanloop naar de return wordt Van Persie gevraagd naar het ontbreken van Read. De oefenmeester antwoordt dat de vleugelverdediger ‘enige tijd’ aan de kant zal staan, zo melden Dennis Kranenburg en Dennis van Eersel van Rijnmond op X. Momenteel wordt onderzocht hoe lang Read uit roulatie zal zijn.

Van Persie moet het naast Read ook nog zonder drie andere spelers stellen in Istanbul. Jakub Moder is nog altijd niet fit genoeg om te spelen, terwijl ook Gaoussou Diarra en Bart Nieuwkoop het duel moeten laten schieten. Fenerbahçe-trainer José Mourinho is in ieder geval niet onder de indruk van het ontbreken van Diarra, Read en Nieuwkoop en stelde dat zij ‘nog nooit hebben gespeeld’ bij Feyenoord.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Arno Vermeulen, Pierre van Hooijdonk, Studio Voetbal

Drie van de vier Studio Voetbal-analisten voorspellen dezelfde kampioen

  • Gisteren, 23:15
  • Gisteren, 23:15
Kenneth Perez

Perez ergert zich rot aan ‘rukteam’: ‘Hoe kan dat nou?!’

  • Gisteren, 21:48
  • Gisteren, 21:48
Feyenoord-teamfoto tegen Fenerbahçe

Feyenoord vindt missend puzzelstukje: ‘Hier hadden ze zoveel problemen mee’

  • Gisteren, 21:26
  • Gisteren, 21:26
0 12 reacties
Reageren
12 reacties
KingCrimson
Erkende gebruiker! Meer info
1.520 Reacties
401 Dagen lid
22.336 Likes
KingCrimson
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Hoe kan dit nou weer? Dit is toch ongelofelijk.. en ook zo’n goede voetballer als Read! Heel erg balen, bah.

Hahahahahaha en jullie dan
759 Reacties
772 Dagen lid
6.467 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
    3
    + 1
avatar

@KingCrimson Arjan Robben werd de man van glas genoemd zullen we dan Feijenoord het team van glas noemen

KingCrimson
Erkende gebruiker! Meer info
1.520 Reacties
401 Dagen lid
22.336 Likes
KingCrimson
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@Haha en jullie dan, als Feyenoord dan ook dezelfde kwaliteiten heeft en dezelfde prijzen gaat winnen zoals Arjen Robben is het prima!

Hahahahahaha en jullie dan
759 Reacties
772 Dagen lid
6.467 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
    4
    + 1
avatar

@KingCrimson deed Robben dat alleen of met nog 10 man erbij als jullie zo door gaan houden jullie geen 11 man meer over

KingCrimson
Erkende gebruiker! Meer info
1.520 Reacties
401 Dagen lid
22.336 Likes
KingCrimson
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@Haha en jullie dan.. ik moet bijna huilen.

Voetbalhoofdstad
0 Reacties
13 Dagen lid
0 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    4
    + 1
avatar

Het aantal blessures bij feijenoord is toch wel ondertussen next level bizar aan het worden. Hoe komt het dat speler na speler geblesseerd raakt? Wat gebeurt er allemaal op de trainingen van Robin van Persie dat ze steeds allemaal geblesseerd raken of niet "wedstrijdfit" zijn? Toch inmiddels tijd om te kijken of er binnen feijenoord niet eens tijd wordt voor een topsport omgeving. Goed om iedereen daar in de staf eens goed tegen het licht te houden. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het somber in zie.

Arena
0 Reacties
0 Dagen lid
0 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Ergens in maart vertelde van Persie nog dat hij de oorzaak wist van de vele blessures. Vijf maanden verder en je kunt je langzaam afvragen of het een kletsverhaal was, maar ook of er überhaupt wat aan gedaan is. Ik heb niet die indruk.

KingCrimson
Erkende gebruiker! Meer info
1.520 Reacties
401 Dagen lid
22.336 Likes
KingCrimson
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

De neusjes kruipen weer allemaal uit hun holletje.. je zou je maar elke dag druk maken om de mooiste club van Nederland.

De kikker
56 Reacties
851 Dagen lid
20 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Is Priske nog trainer?

KingCrimson
Erkende gebruiker! Meer info
1.520 Reacties
401 Dagen lid
22.336 Likes
KingCrimson
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@De kikker nee.

Ajeto!
379 Reacties
1.050 Dagen lid
3.945 Likes
Ajeto!
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Wat zit daar in het water?

Copa
1.383 Reacties
700 Dagen lid
21.459 Likes
Copa
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Feyenoord zal vooral van Nieuwkoop missen Niet te lang stil blijven staan. een beetje als AJAX opstellen. Niet bang zijn, daar heeft Mourinho niet van terug. Meestal knijpt Feyenoord zich voor Mourrinho. Bravoure, zeggen we zijn gekomen om deze wedstrijd OOK te winnen. laten zij maar bang zijn

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

KingCrimson
Erkende gebruiker! Meer info
1.520 Reacties
401 Dagen lid
22.336 Likes
KingCrimson
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Hoe kan dit nou weer? Dit is toch ongelofelijk.. en ook zo’n goede voetballer als Read! Heel erg balen, bah.

Hahahahahaha en jullie dan
759 Reacties
772 Dagen lid
6.467 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
    3
    + 1
avatar

@KingCrimson Arjan Robben werd de man van glas genoemd zullen we dan Feijenoord het team van glas noemen

KingCrimson
Erkende gebruiker! Meer info
1.520 Reacties
401 Dagen lid
22.336 Likes
KingCrimson
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@Haha en jullie dan, als Feyenoord dan ook dezelfde kwaliteiten heeft en dezelfde prijzen gaat winnen zoals Arjen Robben is het prima!

Hahahahahaha en jullie dan
759 Reacties
772 Dagen lid
6.467 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
    4
    + 1
avatar

@KingCrimson deed Robben dat alleen of met nog 10 man erbij als jullie zo door gaan houden jullie geen 11 man meer over

KingCrimson
Erkende gebruiker! Meer info
1.520 Reacties
401 Dagen lid
22.336 Likes
KingCrimson
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@Haha en jullie dan.. ik moet bijna huilen.

Voetbalhoofdstad
0 Reacties
13 Dagen lid
0 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    4
    + 1
avatar

Het aantal blessures bij feijenoord is toch wel ondertussen next level bizar aan het worden. Hoe komt het dat speler na speler geblesseerd raakt? Wat gebeurt er allemaal op de trainingen van Robin van Persie dat ze steeds allemaal geblesseerd raken of niet "wedstrijdfit" zijn? Toch inmiddels tijd om te kijken of er binnen feijenoord niet eens tijd wordt voor een topsport omgeving. Goed om iedereen daar in de staf eens goed tegen het licht te houden. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het somber in zie.

Arena
0 Reacties
0 Dagen lid
0 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Ergens in maart vertelde van Persie nog dat hij de oorzaak wist van de vele blessures. Vijf maanden verder en je kunt je langzaam afvragen of het een kletsverhaal was, maar ook of er überhaupt wat aan gedaan is. Ik heb niet die indruk.

KingCrimson
Erkende gebruiker! Meer info
1.520 Reacties
401 Dagen lid
22.336 Likes
KingCrimson
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

De neusjes kruipen weer allemaal uit hun holletje.. je zou je maar elke dag druk maken om de mooiste club van Nederland.

De kikker
56 Reacties
851 Dagen lid
20 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Is Priske nog trainer?

KingCrimson
Erkende gebruiker! Meer info
1.520 Reacties
401 Dagen lid
22.336 Likes
KingCrimson
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@De kikker nee.

Ajeto!
379 Reacties
1.050 Dagen lid
3.945 Likes
Ajeto!
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Wat zit daar in het water?

Copa
1.383 Reacties
700 Dagen lid
21.459 Likes
Copa
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Feyenoord zal vooral van Nieuwkoop missen Niet te lang stil blijven staan. een beetje als AJAX opstellen. Niet bang zijn, daar heeft Mourinho niet van terug. Meestal knijpt Feyenoord zich voor Mourrinho. Bravoure, zeggen we zijn gekomen om deze wedstrijd OOK te winnen. laten zij maar bang zijn

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Fenerbahçe - Feyenoord

19:00
Wordt gespeeld op 12 aug. 2025
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Robin van Persie

Robin van Persie
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel