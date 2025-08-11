Van Persie heeft slecht nieuws over Read

Feyenoord zal het ‘enige tijd’ zonder moeten stellen, zo maakt Robin van Persie duidelijk op de persconferentie voor het duel met Fenerbahçe. Het is nog niet duidelijk hoe lang de verdediger uit roulatie is.

Read werd door Van Persie benoemd tot derde aanvoerder van Feyenoord, achter Sem Steijn en Anis Hadj Moussa. De jonge linksback had afgelopen weekend nog een basisplaats in de eerste competitiewedstrijd tegen NAC Breda (2-0 zege), maar is er tegen Fenerbahçe niet bij. De Rotterdammers maakten maandagmiddag bekend dat de jongeling niet mee is naar Turkije voor de return in de derde voorronde van de Champions League. Het heenduel won Feyenoord met 2-1.

Artikel gaat verder onder video

Op de persconferentie in aanloop naar de return wordt Van Persie gevraagd naar het ontbreken van Read. De oefenmeester antwoordt dat de vleugelverdediger ‘enige tijd’ aan de kant zal staan, zo melden Dennis Kranenburg en Dennis van Eersel van Rijnmond op X. Momenteel wordt onderzocht hoe lang Read uit roulatie zal zijn.

Van Persie moet het naast Read ook nog zonder drie andere spelers stellen in Istanbul. Jakub Moder is nog altijd niet fit genoeg om te spelen, terwijl ook Gaoussou Diarra en Bart Nieuwkoop het duel moeten laten schieten. Fenerbahçe-trainer José Mourinho is in ieder geval niet onder de indruk van het ontbreken van Diarra, Read en Nieuwkoop en stelde dat zij ‘nog nooit hebben gespeeld’ bij Feyenoord.