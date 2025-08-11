Opsteker voor Van Persie in aanloop naar cruciaal duel met Fenerbahçe

Feyenoord-trainer Robin van Persie kan in de return tegen Fenerbahçe weer een beroep doen op . De vleugelverdediger van de Rotterdammers stond maandag weer op het trainingsveld en zal meereizen naar Turkije voor de cruciale terugwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League. Voor komt het duel nog wel te vroeg.

In de heenwedstrijd legde Feyenoord een goede basis voor de return in het Şükrü Saracoğlustadion. De Rotterdammers kwamen in de eerste helft op een 1-0 voorsprong door een afstandsschot van Quinten Timber. Lange tijd verzuimde Feyenoord om het duel te beslissen, waardoor Soyfan Amrabat kort voor het verstrijken van de officiële speeltijd de gelijkmaker kon binnenschieten. Uiteindelijk maakte Anis Hadj Moussa er in de blessuretijd op aangeven van Jordan Bos 2-1 van.

Het is nog maar de vraag of de Australische linksback, die in de heenwedstrijd dus goed was voor de assist op de winnende treffer, weer in de basis zal staan. Smal is namelijk weer teruggekeerd op het trainingsveld bij Feyenoord en zou dus zijn rentree kunnen maken. De linksback raakte vlak voor de start van het seizoen geblesseerd en moest de wedstrijden tegen VfL Wolfsburg, Fenerbahçe en NAC Breda laten schieten.

Wie niet van de partij is in Istanbul, is Moder. De Poolse middenvelder raakte in de voorbereiding ook geblesseerd en die blessure leek in eerste instantie mee te vallen. De medische staf van Feyenoord hoopte zelfs om hem klaar te stomen voor de heenwedstrijd tegen Fenerbahçe. Inmiddels is wel duidelijk dat de blessure van de 26-jarige rechtspoot, die afgelopen winter overkwam van Brighton & Hove Albion, langer duurt. Na de Eredivisiestart tegen NAC Breda gaat nu ook de return in Turkije aan hem voorbij.