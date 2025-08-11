Live voetbal

Van Hooijdonk zou topaankoop Feyenoord passeren in de Champions League

Pierre van Hooijdonk bij Studio Voetbal
Foto: © Studio Voetbal
1 reactie
Luuk van Grinsven
11 augustus 2025, 08:16

Pierre van Hooijdonk denkt dat Feyenoord in de Champions League moet kiezen voor andere opties dan Sem Steijn. Vooral tegen topteams zou Pi Air de topaanwinst, die zelfs verkozen is tot aanvoerder van de Rotterdammers, passeren, zo vertelt hij bij Studio Voetbal.

Steijn kwam afgelopen zomer – als Eredivisie-topscorer – over van FC Twente en is bij Feyenoord direct benoemd tot eerste aanvoerder. In de eerste speelronde van het nieuwe seizoen opende de middenvelder direct zijn rekening, met een prachtige vrije trap tegen NAC Breda. Toch zou Van Hooijdonk in de competitiefase van het miljardenbal, waar Feyenoord zich eerst nog voor moet zien te plaatsen, kiezen voor andere middenvelders.

Artikel gaat verder onder video

Presentator Sjoerd van Ramshorst vraagt zich af hoe het perfecte middenveld van Feyenoord er volgens Van Hooijdonk uitziet. “Dat is een hele goede”, reageert de oud-prof direct. “Áls Feyenoord de Champions League haalt, denk ik dat ik in sommige wedstrijden niet voor Steijn zou kiezen. Dan zou ik met Hwang, Quinten Timber en Luciano Valente gaan spelen”, zegt Van Hooijdonk vervolgens.

“Zou je Steijn op de bank zetten?”, antwoordt Van Ramshorst met enige verbazing. Van Hooijdonk legt uit dat hij hier ‘vooral tegen sterke Champions League-teams’ voor zou kiezen. “Maar in de Eredivisie zou ik áltijd voor Steijn kiezen.”

➡️ Meer nieuws over Steijn

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Arno Vermeulen, Pierre van Hooijdonk, Studio Voetbal

Drie van de vier Studio Voetbal-analisten voorspellen dezelfde kampioen

  • Gisteren, 23:15
  • Gisteren, 23:15
Kenneth Perez

Perez ergert zich rot aan ‘rukteam’: ‘Hoe kan dat nou?!’

  • Gisteren, 21:48
  • Gisteren, 21:48
Feyenoord-teamfoto tegen Fenerbahçe

Feyenoord vindt missend puzzelstukje: ‘Hier hadden ze zoveel problemen mee’

  • Gisteren, 21:26
  • Gisteren, 21:26
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Neesje
1.584 Reacties
1.049 Dagen lid
9.361 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Hou nou eens op over de fam Steijn Pierre .

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Neesje
1.584 Reacties
1.049 Dagen lid
9.361 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Hou nou eens op over de fam Steijn Pierre .

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Sem Steijn

Sem Steijn
Team: Feyenoord
Leeftijd: 23 jaar (12 nov. 2001)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
1
0
2024/2025
Twente
35
27
2023/2024
Twente
34
17
2023
Twente
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
AZ
1
3
3
5
Ajax
1
2
3
6
Feyenoord
1
2
3
7
PEC
1
1
3
8
Go Ahead
1
0
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel