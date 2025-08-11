Van Hooijdonk zou topaankoop Feyenoord passeren in de Champions League

Pierre van Hooijdonk denkt dat Feyenoord in de Champions League moet kiezen voor andere opties dan . Vooral tegen topteams zou Pi Air de topaanwinst, die zelfs verkozen is tot aanvoerder van de Rotterdammers, passeren, zo vertelt hij bij Studio Voetbal.

Steijn kwam afgelopen zomer – als Eredivisie-topscorer – over van FC Twente en is bij Feyenoord direct benoemd tot eerste aanvoerder. In de eerste speelronde van het nieuwe seizoen opende de middenvelder direct zijn rekening, met een prachtige vrije trap tegen NAC Breda. Toch zou Van Hooijdonk in de competitiefase van het miljardenbal, waar Feyenoord zich eerst nog voor moet zien te plaatsen, kiezen voor andere middenvelders.

Presentator Sjoerd van Ramshorst vraagt zich af hoe het perfecte middenveld van Feyenoord er volgens Van Hooijdonk uitziet. “Dat is een hele goede”, reageert de oud-prof direct. “Áls Feyenoord de Champions League haalt, denk ik dat ik in sommige wedstrijden niet voor Steijn zou kiezen. Dan zou ik met Hwang, Quinten Timber en Luciano Valente gaan spelen”, zegt Van Hooijdonk vervolgens.

“Zou je Steijn op de bank zetten?”, antwoordt Van Ramshorst met enige verbazing. Van Hooijdonk legt uit dat hij hier ‘vooral tegen sterke Champions League-teams’ voor zou kiezen. “Maar in de Eredivisie zou ik áltijd voor Steijn kiezen.”