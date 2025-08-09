Live voetbal 1

Sem Steijn scoort na drie minuten al uit vrije trap voor Feyenoord

Feyenoord-speler Sem Steijn
Foto: © Imago
Dominic Mostert
9 augustus 2025, 18:59   Bijgewerkt: 19:06

Sem Steijn heeft nog geen drie minuten nodig gehad om zijn eerste competitiedoelpunt te maken voor Feyenoord. De zomeraankoop schoot raak uit een rechtstreekse vrije trap.

Steijn had in de voorbereiding al eenmaal gescoord tegen SC Cambuur, maar heeft nu ook zijn eerste officiële treffer te pakken voor zijn nieuwe club. De onlangs tot aanvoerder benoemde spelmaker opende razendsnel de score in de thuiswedstrijd tegen NAC Breda.

Na twee minuten kreeg Feyenoord een vrije trap na een overtreding van Juho Talvitie op Jordan Lotomba. Vanaf zo’n 24 meter legde Steijn aan voor de vrije trap. Hij plaatste de bal over de muur en in de linkerhoek, achter keeper Daniel Bielica. 

Er zal Steijn veel aan gelegen zijn om zijn topscorerstitel in de Eredivisie te prolongeren. Met 24 treffers in het reguliere seizoen was hij verreweg de meest scorende speler in Nederland. Hij heeft alvast een perfecte start gemaakt in het nieuwe seizoen.

Volg de wedstrijd tussen Feyenoord en NAC in ons liveverslag!

  Gisteren, 23:17
  Gisteren, 14:52
  Gisteren, 07:25
