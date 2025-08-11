‘Ronald Koeman: ‘Sem Steijn staat mijlenver af van het Nederlands elftal’’

hoeft voorlopig niet te hopen op een plekje in het Nederlands elftal, zo oordeelt Valentijn Driessen na de woorden van Ronald Koeman bij De Oranjezomer. De columnist van De Telegraaf denkt dat Feyenoord-trainer Robin van Persie de plank heeft misgeslagen door de van FC Twente overgekomen middenvelder aanvoerder te maken.

Steijn draagt komend seizoen de aanvoerdersband bij Feyenoord, die hij (verrassend) heeft overgenomen van Quinten Timber. “Als Feyenoord en Van Persie moeten terugvallen op een 23-jarige topscorer, die nooit iets heeft gehad met de club Feyenoord, pas net binnen is, zich nog moet bewijzen op dat niveau, dan zegt het tevens iets over de armoede aan persoonlijkheden en echte Feyenoorders in de selectie van Van Persie”, opent Driessen.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel Steijn zich ‘door alle interviews heenbluft’, is de journalist niet overtuigd. “waarom een nieuweling in de top van Nederland opzadelen met al die extra ballast. Ook Steijn – weliswaar een grote aankoop – verdient het om rustig te acclimatiseren, zijn draai te vinden bij Feyenoord en in de eerste plaats te doen waarin hij het beste is: voetballen en doelpunten maken”, schrijft hij.

“Dat Steijn in de eerste serieuze seizoensweek ongewild wordt meegezogen in deze polemiek is tekenend en tegelijk onwenselijk. Van Persie had dit in het belang van Steijn en Feyenoord moeten voorkomen”, vervolgt Driessen.

‘Nederlands elftal ver weg voor Steijn’

Koeman schoof afgelopen week aan bij De Oranjezomer, waar hij inging op de situatie rondom Steijn bij het Nederlands elftal. Hoewel de middenvelder afgelopen jaar als topscorer eindigde, is hij nog niet in beeld bij het Nederlands elftal. “Om bij het Nederlands elftal te horen moet je heel goed zijn", lacht de bondscoach. "En dat kan hij worden. Maar hij gaat nu spelen bij een club waar het om de prijzen gaat. Hij moet concurreren met jongens als Tijjani Reijnders en Justin Kluivert. Dat is niet zo makkelijk”, sprak Koeman.

“Inmiddels bemoeide zelfs bondscoach Ronald Koeman zich ermee. Die nam het op voor zijn international en afgezette Feyenoord-captain Quinten Timber en gaf bij De Oranjezomer eveneens aan dat Steijn mijlenver af staat van zijn Nederlands elftal dat op weg is naar het WK. Iets wat Koeman eerder al liet blijken door de topscorer van Nederland eind vorig seizoen om onbegrijpelijke wijze zelfs niet uit te nodigen voor een korte stage voor de dubbel tegen de voetbaldwergen Finland en Malta”, is het oordeel van Driessen.