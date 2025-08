Grote vrees voor WK-deelname van Oranje-international

Freek Jansen en Sjoerd Mossou vrezen dat zijn transfer naar PSV weleens zijn WK-deelname met het Nederlands elftal kan kosten. Voor Kenneth Perez zou dat geen verbazingwekkend scenario zijn.

Olij maakte deze zomer de overstap van Sparta Rotterdam naar PSV. De 30-jarige Haarlemmer is bij de Eindhovenaren echter voorlopig tweede doelman achter Matej Kovar. “Het vervelende is dat er een WK aan komt”, gooit presentator Wouter Bouwman maandagavond op in het televisieprogramma Voetbalpaat van ESPN.

“Dat maakt het extra pijnlijk voor Olij”, reageert Jansen, redacteur van Voetbal International. “Hij werd al een paar jaar in verband gebracht met een topclub. Nu heeft hij die stap gekregen. Hij is toch na Flekken en Verbruggen de derde keeper van Oranje. Als hij het hele seizoen tweede keeper bij PSV gaat zijn, gaat hij niet mee naar het WK. En Bosz is volgens mij geen trainer die heel snel zijn keeper wisselt.”

Olij debuteerde nog niet in Oranje, maar maakte in de afgelopen drie interlandperiodes wel steeds als derde doelman deel uit van de selectie van bondscoach Ronald Koeman. De 30-jarige sluitpost zal vurig hopen op WK-deelname met Oranje volgend jaar zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

“Het is toch niet shocking dat Olij geen eerste keeper is bij PSV?”, valt Perez in. De Deense analist vervolgt: “Er wordt gedaan alsof hij honderd procent de eerste keeper zou worden. Het is een niet al te grote keeper die bij Sparta heeft gekeept. Hij heeft het echt goed gedaan bij Sparta, maar dat heeft toch 0,0... Ik vind het ook best wel een gekke transfer van PSV. Er wordt hier gezegd: ja, hij mist het WK als hij niet gaat spelen. So what?”

Mossou kan zich wel vinden in de woorden van Jansen. De columnist van het Algemeen Dagblad richt zich tot Perez: “Hij was toch ook gewoon derde keeper van het Nederlands elftal? Dat is toch gewoon een feit?”

“Ja, op dat moment”, reageert Perez, die daarmee suggereert dat Olij’s plek in de WK-selectie van Koeman ook geen zekerheid was geweest als hij eerste keeper bij Sparta was gebleven. “Dus wat jullie betreft had hij beter bij Sparta kunnen blijven om derde keeper te kunnen zijn op het WK?”, vraagt Perez aan zijn collega-analisten.

Jansen reageert: “Hij had naar allerlei clubs gekund. Maar het gevolg van dat hij niet de eerste keeper van PSV is, is dat hij waarschijnlijk niet meer bij de selectie van Oranje gaat zitten. Want ik denk niet dat Koeman een tweede keeper gaat oproepen van een Nederlandse club.”