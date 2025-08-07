Oranje-record Memphis Depay komende interlandperiode in gevaar

is geblesseerd geraakt tijdens het bekerduel tussen Palmeiras en Corinthians. De aanvaller van het Nederlands elftal moest zich vlak voor rust laten vervangen wegens kwetsuur aan het dijbeen.

In de extra tijd van de eerste helft ging het mis voor de 31-jarige spits van Corinthians. De aanvaller liep een dijpbeenblessure op en moest het veld ruimen voor Angel Romero. Ondanks het uitvallen van Depay, bekerde de Braziliaanse club verder na een 0-2 zege op Palmeiras.

Het is nog onduidelijk hoe ernstig de blessure van de spits is. De timing van de blessure zou niet ideaal zijn, want over een klein maandje – 4 september – speelt het Nederlands elftal alweer een interland. Polen komt dan op bezoek voor een wedstrijd in de WK-kwalificatiepoule. Drie dagen later wacht een uitduel met Litouwen.

Depay maakte in de interland tegen Malta – bijna twee maanden geleden – zijn vijftigste doelpunt voor Oranje. Daarmee evenaarde hij Robin van Persie als topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. Persoonlijk zou de aanvaller dus ook balen als hij de komende interlandperiode, waarin een record voor het oprapen ligt, moet missen.