Corinthians doorbreekt stilte rondom Depay: ‘Daar is geen ontkomen aan’

Corinthians is de financiële afspraken met nagekomen, zo maakt directeur Osmar Stábile bekend. De spits zou verschillende bonussen niet hebben ontvangen, waardoor hij in een conflict met de clubleiding terechtkwam. Inmiddels is dit conflict opgelost.

Eind juni werd duidelijk dat Depay en zijn club Corinthians met elkaar in de clinch lagen. De Braziliaanse club zou namelijk een betalingsachterstand van ruim 900.000 euro hebben aan de Nederlandse aanvaller. Ook werd de beveiliging van de spits te laat betaald, waarna Depay niet kwam opdagen voor een training.

“Er zijn geen problemen meer”, liet Stábile weten op een persconferentie. “Er is een contract, we zullen het nakomen, daar is geen ontkomen aan”, maakt de bestuurder duidelijk. “Hij werkt binnen de contractvoorwaarden en wij komen die ook na. We hebben al zijn salarissen betaald en alles is in orde. Er zijn geen enkel probleem.”

“De bonus, die te laat was, hebben we in drie termijnen verdeeld”, verklaart Stábile de oplossing. “De andere twee zullen we binnen de vastgestelde termijn nakomen.” Daarmee lijken de problemen tussen Depay en Corinthians voorlopig opgelost.